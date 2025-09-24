Existe una receta sin azúcar y sin harina para preparar unas deliciosas pepas de chocolate, saludables, nutritivas y deliciosas para acompañar con el mate en los desayunos y meriendas. Si ya te cansaste de las galletitas de paquete o no podés consumirlas por un tema de salud, esta receta te va a encantar.
Es apta celíacos, personas sensibles al gluten, veganos o que no puedan consumir harina de trigo y/o azúcar refinada. Lo mejor es que se hacen con apenas cuatro ingredientes y muy rápidamente. La receta fue compartida por la nutricionista Pau Kerikan, creadora de contenido saludable en su cuenta de Instagram, @goclean.now.
Para reemplazar la harina, simplemente vamos a utilizar semillas de chía molidas. En otras recetas de galletitas se usan harinas sin TACC libres de gluten, como harina de arroz, de coco, de almendras, de trigo sarraceno, entre muchas otras. Sin embargo, esta receta no lleva nada de harina y la masa se hace mezclando banana con semillas de sésamo. Para el dulzor, basta con coco rallado, chocolate amargo y mantequilla de maní.
Receta de pepas de chocolate: sin azúcar y sin harina
Ingredientes
1 banana madura.
1/2 taza de semillas de sésamo (se consiguen en dietéticas).
1/4 taza de coco rallado.
Cacao amargo al 70% sin azúcar (también se vende en dietéticas).
1 cucharadita de mantequilla de maní (opcional).
Preparación
Pisar 1 banana madura. Por otro lado, moler 1/2 taza de semillas de sésamo.
Combinar ambos ingredientes junto con 1/4 taza de coco rallado y dejar reposar unos minutos para que tome consistencia.
Formar las galletas y hacer un hueco en el centro.
Hornear a 180 grados por 10 minutos o hasta que la base y superficie se doren.
Retirar del horno, enfriar y rellenar con 50 g de chocolate 70% cacao derretido, mezclado con 1 cdita de mantequilla de maní (opcional).
Enfriar y disfrutar. Las podés conservar en la heladera hasta por 1 semana.