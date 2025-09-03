La receta rápida del budín de café y chocolate para acompañar el mate

La receta del budín de café y chocolate para acompañar el mate.

El budín es uno de esos clásicos de la cocina casera que nunca pasan de moda. Versátil, fácil de preparar y perfecto para compartir, se adapta a todos los gustos: desde los más frutales hasta los más chocolatosos. Es ideal para tener siempre a mano en la merienda o en un desayuno especial, porque rinde varias porciones y se conserva varios días sin perder su sabor ni su textura.

Si sos amante del café y el chocolate, este budín se convertirá en un clásico de tus tardes. Con una textura esponjosa y húmeda, y un aroma irresistible, es la compañía perfecta para unos mates o un café con leche. Lo mejor es que lleva pocos ingredientes, fáciles de conseguir, y se prepara en menos de una hora.

Cuáles son los ingredientes para preparar el budín de café y chocolate

3 cucharadas de café disuelto en 100 ml de agua hirviendo

2 huevos

1 cucharada de esencia de vainilla

280 g de azúcar

100 ml de aceite

150 ml de leche

180 g de harina 0000

60 g de cacao amargo

2 cucharadas de polvo de hornear

El budín de café y chocolate es una opción ideal para acompañar la merienda.

Preparación:

Paso 1: Preparar el café. Disolvé las cucharadas de café en el agua hirviendo y reservá.

Paso 2: Mezclar los ingredientes húmedos. En un bowl, batí los huevos con la esencia de vainilla, el azúcar, el aceite y la leche, hasta obtener una mezcla homogénea.

Paso 3: Incorporar el café. Sumá el café ya disuelto e integralo con la preparación.

Paso 4: Agregar los ingredientes secos. Tamizá la harina, el cacao amargo y el polvo de hornear. Incorporalos de a poco a la mezcla líquida, con movimientos envolventes, hasta lograr una masa lisa.

Paso 5: Hornear. Volcá la preparación en un molde enmantecado y enharinado. Llevá al horno precalentado a 180 °C durante 40 a 45 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.

Paso 6: Enfriar y servir. Dejás enfriar el budín antes de desmoldar. Se puede disfrutar solo o con un toque de azúcar impalpable por encima.