La receta rápida del budín de café y chocolate para acompañar el mate

El budín es uno de esos clásicos de la cocina casera que nunca pasan de moda. Versátil, fácil de preparar y perfecto para compartir, se adapta a todos los gustos: desde los más frutales hasta los más chocolatosos. Es ideal para tener siempre a mano en la merienda o en un desayuno especial, porque rinde varias porciones y se conserva varios días sin perder su sabor ni su textura.
Si sos amante del café y el chocolate, este budín se convertirá en un clásico de tus tardes. Con una textura esponjosa y húmeda, y un aroma irresistible, es la compañía perfecta para unos mates o un café con leche. Lo mejor es que lleva pocos ingredientes, fáciles de conseguir, y se prepara en menos de una hora.
Cuáles son los ingredientes para preparar el budín de café y chocolate
-
3 cucharadas de café disuelto en 100 ml de agua hirviendo
-
2 huevos
-
1 cucharada de esencia de vainilla
-
280 g de azúcar
-
100 ml de aceite
-
150 ml de leche
-
180 g de harina 0000
-
60 g de cacao amargo
-
2 cucharadas de polvo de hornear
El budín de café y chocolate es una opción ideal para acompañar la merienda.
Preparación:
Paso 1: Preparar el café. Disolvé las cucharadas de café en el agua hirviendo y reservá.
Paso 2: Mezclar los ingredientes húmedos. En un bowl, batí los huevos con la esencia de vainilla, el azúcar, el aceite y la leche, hasta obtener una mezcla homogénea.
Paso 3: Incorporar el café. Sumá el café ya disuelto e integralo con la preparación.
Paso 4: Agregar los ingredientes secos. Tamizá la harina, el cacao amargo y el polvo de hornear. Incorporalos de a poco a la mezcla líquida, con movimientos envolventes, hasta lograr una masa lisa.
Paso 5: Hornear. Volcá la preparación en un molde enmantecado y enharinado. Llevá al horno precalentado a 180 °C durante 40 a 45 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.
Paso 6: Enfriar y servir. Dejás enfriar el budín antes de desmoldar. Se puede disfrutar solo o con un toque de azúcar impalpable por encima.