La receta fácil para hacer las cookies de chocolate Dubai que son virales en TikTok

La receta fácil para hacer las cookies virales de chocolate Dubai.

Si sos amante de las cookies y te gusta innovar en la cocina, las Dubai chocolate cookies se van a convertir en tu nueva obsesión. Esta receta, que se volvió viral en TikTok, combina lo mejor de dos mundos: una masa suave y chocolatosa, y un corazón crujiente relleno de pistacho con masa kataifi tostada. El resultado es una explosión de texturas que podés preparar sin complicarte demasiado y sorprender a cualquiera.

La clave de estas galletitas está en su relleno: primero se tuesta la masa kataifi con manteca hasta que quede dorada y crocante, y luego se mezcla con crema de pistacho endulzada. Con eso se forman pequeñas bolitas que van al freezer para endurecerse y después se esconden dentro de la masa de cookie tradicional. De esta manera, cada mordida es un contraste perfecto entre lo cremoso, lo crujiente y lo tibio del chocolate recién horneado.

La preparación sigue pasos simples. Hay que batir manteca con azúcar, sumar huevo y vainilla, incorporar la harina, el bicarbonato, la sal y finalmente los chips de chocolate. Una vez que la masa está lista, se envuelve cada bolita de pistacho congelada y se forman las galletas, que deben reposar un rato en el freezer antes de llevar al horno. En apenas 10 a 12 minutos a 180 °C, las cookies estarán listas con bordes firmes y centro suave, ideales para disfrutarlas tibias.

Como plus, podés decorarlas con chocolate derretido y pistachos picados para un efecto gourmet. También se pueden guardar en el freezer y hornear en el momento, o sumar cacao extra a la masa para intensificar el sabor.

Ingredientes para las dubai chocolate cookies:

1 cucharada de manteca.

½ taza de masa kataifi rallada.

⅓ taza de crema de pistacho endulzada.

½ taza de manteca para la masa.

¾ taza de azúcar mascabo.

3 cucharadas de azúcar.

1 huevo grande.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 ¾ tazas de harina.

¾ cucharadita de bicarbonato de sodio.

¼ cucharadita de sal.

1 taza de chips de chocolate.

Las cookies de pistacho son uno de los postres más famosos del momento.

Preparación de las dubai chocolate cookies: