La receta fácil para hacer las cookies de chocolate Dubai que son virales en TikTok

Si sos amante de las cookies y te gusta innovar en la cocina, las Dubai chocolate cookies se van a convertir en tu nueva obsesión. Esta receta, que se volvió viral en TikTok, combina lo mejor de dos mundos: una masa suave y chocolatosa, y un corazón crujiente relleno de pistacho con masa kataifi tostada. El resultado es una explosión de texturas que podés preparar sin complicarte demasiado y sorprender a cualquiera.
La clave de estas galletitas está en su relleno: primero se tuesta la masa kataifi con manteca hasta que quede dorada y crocante, y luego se mezcla con crema de pistacho endulzada. Con eso se forman pequeñas bolitas que van al freezer para endurecerse y después se esconden dentro de la masa de cookie tradicional. De esta manera, cada mordida es un contraste perfecto entre lo cremoso, lo crujiente y lo tibio del chocolate recién horneado.
La preparación sigue pasos simples. Hay que batir manteca con azúcar, sumar huevo y vainilla, incorporar la harina, el bicarbonato, la sal y finalmente los chips de chocolate. Una vez que la masa está lista, se envuelve cada bolita de pistacho congelada y se forman las galletas, que deben reposar un rato en el freezer antes de llevar al horno. En apenas 10 a 12 minutos a 180 °C, las cookies estarán listas con bordes firmes y centro suave, ideales para disfrutarlas tibias.
Como plus, podés decorarlas con chocolate derretido y pistachos picados para un efecto gourmet. También se pueden guardar en el freezer y hornear en el momento, o sumar cacao extra a la masa para intensificar el sabor.
Ingredientes para las dubai chocolate cookies:
- 1 cucharada de manteca.
- ½ taza de masa kataifi rallada.
- ⅓ taza de crema de pistacho endulzada.
- ½ taza de manteca para la masa.
- ¾ taza de azúcar mascabo.
- 3 cucharadas de azúcar.
- 1 huevo grande.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 1 ¾ tazas de harina.
- ¾ cucharadita de bicarbonato de sodio.
- ¼ cucharadita de sal.
- 1 taza de chips de chocolate.
Preparación de las dubai chocolate cookies:
- Derretí la cucharada manteca en sartén y tostá la kataifi hasta que esté dorada y crujiente (5 minutos).
- Mezclá con la crema de pistacho y dejá entibiar.
- Armá pequeñas bolitas (1 cdita aprox.) y llevá al freezer hasta que se endurezcan.
- Batí la manteca con los dos tipos de azúcar hasta que quede cremosa.
- Sumá el huevo y la vainilla.
- Agregá la harina, el bicarbonato y la sal.
- Incorporá los chips de chocolate.
- Formá una bolita de masa, colocá un relleno congelado en el centro y cubrilo con más masa.
- Cerrá bien para que no se escape. Repetí con todas y llevá al freezer 30 minutos.
- En horno precalentado a 180 °C, cociná las galletitas 10-12 minutos. Los bordes deben quedar firmes y el centro aún suave. Dejá enfriar unos minutos antes de pasarlas a una rejilla.
- Rociá con chocolate derretido y espolvoreá pistachos picados o sal en escamas.