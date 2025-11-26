Nadie lo esperaba: el personaje que vuelve en la temporada 5 de Stranger Things y puede cambiarlo todo.

La última temporada de Stranger Things arribará este miércoles en todo el mundo, lo que genera una gran expectativa entre los seguidores de la historia: el misterio de Hawkings por fin podrá ser resuelto. Sin embargo, más allá de las especulaciones que existen a raíz de lo que pasará en la temporada 5, se confirmó que esta nueva entrega de la producción está lista para devolver a la pantalla a un personaje que muchos daban por perdido y brindará un gran giro en la trama.

La noticia fue confirmada por los responsables de la serie, y llega en un momento clave: mientras la trama ya promete cerrar todos sus arcos abiertos, la reaparición inesperada añade una dosis extra de emoción y nostalgia. Se trata de Barb, el personaje interpretado por Shannon Purser que representaba a la mejor amiga de Nancy, que regresará de alguna manera en el cierre definitivo de la serie.

Su aparición fue uno de los momentos más comentados de la primera temporada y su destino, convertido casi en un meme cultural, dejó una huella profunda en la audiencia, que desde entonces pedía justicia para ella. Ahora, a ocho años de su muerte en pantalla, los creadores decidieron traerla de vuelta para un último giro emocional.

Aunque desde la producción no detallaron cómo será ese regreso, se sabe que la temporada tendrá un tono más oscuro y que explorará memorias, traumas y las consecuencias del Upside Down, lo que abre la puerta a flashbacks, visiones, dimensiones alternas o nuevas revelaciones vinculadas a Vecna. Lo que sí está confirmado es que su aparición no será anecdótica, sino parte de un cierre pensado para conectar con el espíritu de los primeros episodios, cuando Hawkins era apenas un pueblo tranquilo atravesado por misterios que recién comenzaban.

Qué se sabe de la nueva temporada de Stranger Things: días y horarios de estreno

La nueva temporada de Stranger Things, al igual que las cuatro anteriores, están disponibles en Netflix. Para Argentina el calendario oficial de estrenos es: