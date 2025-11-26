Laurita Fernández habló sobre su posible reemplazo en las pantallas de El Nueve.

La continuidad de Bienvenidos a ganar quedó en jaque luego de que Laurita Fernández comunicara que no seguirá conduciendo el ciclo el próximo año. Aunque la noticia sorprendió a muchos, fue la propia Laurita quien decidió aclarar los motivos y confirmar quién podría tomar su posta en 2025. Luego de varios idas y vueltas, la famosa habló sobre quién le gustaría que la reemplace.

En Intrusos (América TV), la conductora explicó que su salida no responde a conflictos internos sino a una búsqueda personal: “Cuando noté que el plan era repetir el mismo formato, sentí que necesitaba frenar. No quiero seguir haciendo algo si no me entusiasma del mismo modo”. De este modo, dejó en claro los motivos por los que no continuará con el proyecto audiovisual el próximo año.

Además, desmintió cualquier versión de mala relación con el canal: “Siempre tuve diálogo directo con ellos. Los rumores de rispideces no tienen sustento; alguien los habrá instalado por interés propio”, soltó con ironía. En ese mismo tramo de la entrevista reveló un dato que terminó de ordenar el tablero: sugirió a Hernán Drago como su reemplazo. “Si yo no seguía, la transición ya estaba charlada. A Hernán lo propuse yo”, confirmó.

Laurita Fernández habló sobre los premios Martín Fierro

La artista también se refirió a la ausencia de nominaciones en los Martín Fierro, aunque sin dramatizar. Contó que no lo vivió como una señal de mal desempeño y que el respaldo del público sigue siendo lo que más valora. Sobre el final, dejó en claro que el ciclo tiene fecha de cierre: “Terminamos a fin de año”, dijo, y adelantó que por ahora no tiene un proyecto televisivo cerrado para 2025, ya que su próxima actividad será la temporada teatral.