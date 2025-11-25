El uruguayo Diego García fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual

El Tribunal Criminal V de La Plata condenó a seis años y ocho meses de prisión a Diego García, ex Estudiantes de La Plata y actualmente jugador de Peñarol de Uruguay.

Diego García fue condenado este martes por la mañana a seis años y ocho meses de prisión en la causa que afrontaba por abuso sexual con acceso carnal. El futbolista uruguayo, con pasado en Estudiantes de La Plata y actualmente en Peñarol, cumplirá arresto domiciliario con una tobillera electrónica en la capital bonaerense, mientras la Cámara de Casación discute la apelación de la defensa al fallo emitido por el Tribunal Criminal V de La Plata.

La denuncia contra el volante de 28 años fue hecha por la ex jugadora de hockey Clara B. tras el episodio ocurrido el 24 de febrero de 2021. Ese día, en una fiesta organizada por jugadores de la Primera del 'Pincha' en una casa en Abasto, García ingresó a un baño en el que ella se encontraba y la atacó sexualmente. La víctima acudió rápidamente a la Policía y poco tiempo después radicó la denuncia en Tribunales, brindando detalles de todo lo sucedido. Tanto el abogado querellante Marcelo Peña como el fiscal Lucas Domsky solicitaron penas de prisión efectiva: mientras que la defensa pidió 10 años, el fiscal, que dio por probado el delito, exigió 8.

Diego García, condenado por abuso sexual: cómo fue el juicio contra el ex Estudiantes

El juicio oral contra el nacido en Salto, quien también tuvo pasos por Talleres de Córdoba, Patronato y Emelec de Ecuador, comenzó el pasado 28 de octubre. La defensa sostuvo que la relación fue consentida y pidió la absolución; en su declaración, que no iba a realizar en un principio, declaró: "Quiero agradecer a los clubes que, pese a esto, me dejaron seguir jugando". Ahora, con la sentencia ya confirmada, se produjo de forma automática su desvinculación del 'Carbonero', tal como lo estipulaba su contrato.

Diego García estuvo presente en la lectura de su condena este martes en La Plata.

Por su parte, el abogado Marcelo Peña, quien había pedido diez años de prisión para el futbolista, expresó de forma contundente el deseo de la víctima y su familia al comenzar el proceso: "Para nosotros el caso está terminado. Tan así es el tema que tanto Clara como su familia rechazaron cerrar el juicio con una cuestión de reparación económica, algo que nos propusieron en muchas ocasiones y hasta en el inicio del debate. De hecho, ni siquiera se activó una demanda civil: ella no quiere plata, quiere Justicia".

"Los audios reflejan el estado de desesperación y angustia de Clara tras lo sucedido y la imagen de la lesión es contundente. Tan así es que también pedí el falso testimonio para dos testigos que intentaron desdibujar lo ocurrido y ni siquiera mencionaron el golpe", declaró Peña. Por su parte, el fiscal Lucas Domsky, que solicitó que la pena sea de ocho años luego de dar como "probado" al delito, esgrimió en su alegato que "la mecánica del ataque fue clara: empujón, golpe, inmovilización, violación".

Además, la querella destacó la impasividad de García durante el debate: "Estuvo inmutable, no se le movió un músculo y sólo parecía importarle volver a jugar al fútbol", sostuvieron. Apenas se hizo pública la denuncia, Estudiantes activó su protocolo de género, apartó al jugador y lo transfirió poco tiempo después; el 'Demonio' recaló en Patronato, luego en Emelec de Ecuador y por último regresó a su país, primero para vestir la camiseta de Liverpool y en la actualidad la de Peñarol.