Estos celulares no tendrán más WhatsApp desde diciembre: la lista completa

WhatsApp informó que su aplicación dejará de funcionar de forma normal desde el primero de diciembre de 2025 en varios teléfonos antiguos. El corte responde a que esos dispositivos no pueden ejecutar las últimas funciones de la app ni recibir parches críticos de seguridad.

Entre los modelos afectados figuran equipos de marcas como Samsung, Apple, Sony, LG, Motorola, HTC y Huawei. Si tu equipo aparece en la lista, lo más recomendable es planificar su reemplazo o actualizar el sistema operativo si aún es posible.

¿Por qué WhatsApp deja de funcionar en esos equipos?

La medida responde a requerimientos técnicos y de seguridad. Según la empresa, los modelos antiguos no cuentan con versiones del sistema operativo ni hardware suficiente para soportar funciones recientes como videollamadas en HD, stickers animados, mensajes que se autodestruyen o integración con inteligencia artificial.



Para seguir utilizando WhatsApp, el equipo debe tener al menos Android 5.0 (Lollipop) o iOS 12. De lo contrario, hay riesgo de perder el acceso a la app o recibir mensajes de uso limitado.

Modelos que perderán el soporte

Estos son algunos de los modelos que no podrán utilizar WhatsApp desde diciembre:

Samsung : Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5.

Motorola : Moto G (primera generación), Moto E (2014).

LG : Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, LG G3.

Sony : Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V, Xperia Z2.

Huawei : Ascend Mate 2.

HTC : One M8.

Apple (iPhone): iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus.

Qué hacer si tu celular queda fuera

Si tu teléfono figura en la lista o ya no puede actualizarse a la versión mínima requerida, estas son las recomendaciones:

Realizá una copia de seguridad de los chats desde Ajustes > Chats > Copia de seguridad (Google Drive para Android / iCloud para iPhone).

Verificá si tu dispositivo permite actualizar el sistema operativo a una versión compatible.

Considerá cambiar de equipo si no es posible actualizar, para continuar usando WhatsApp y conservar tus contactos, grupos y archivos multimedia.

Con esta medida, WhatsApp busca garantizar que sus servicios sigan siendo seguros, confiables y compatibles con funciones modernas. Si tu teléfono aparece entre los afectados, el momento de actuar es ahora.