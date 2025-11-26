Descuentos y cuotas sin interés en este Black Friday para enfrentar el verano de la mejor manera

Con la llegada del verano y las temperaturas en alza, mantener la pileta limpia se vuelve una tarea diaria que, para muchos hogares, demanda tiempo y energía. En ese contexto, Aiper, una de las marcas más reconocidas en el mundo de los robots limpiapiscinas inteligentes, anunció su participación en el Black Friday con hasta 25% de descuento y financiación en hasta 12 cuotas sin interés.

Las promociones están disponibles del 28 al 30 de noviembre y se posicionan como una oportunidad para equipar el hogar con tecnología que simplifica el mantenimiento de la piscina durante toda la temporada.

¿Qué es Aiper y por qué es una marca en ascenso?

Aiper es una compañía especializada en el desarrollo de robots inteligentes para limpieza de piscinas, conocida por su enfoque en equipos totalmente inalámbricos, de fácil instalación y con sistemas avanzados de navegación. La marca ganó presencia global gracias a su tecnología pensada para automatizar la limpieza diaria, desde el fondo hasta las paredes y la superficie, sin cables ni instalaciones complejas.

Sus modelos combinan sensores de precisión, algoritmos de ruta optimizada y baterías de alta duración, lo que los convierte en una alternativa moderna para quienes buscan reducir al mínimo el trabajo manual de mantenimiento.

Ofertas del Black Friday: hasta 25% off y 12 cuotas sin interés

Durante el Black Friday, Aiper ofrece en Argentina hasta 25% de descuento en su catálogo de robots limpiapiscinas. También se suma la posibilidad de acceder a 12 cuotas sin interés, lo que facilita la compra de un equipo que normalmente se considera una inversión de mediano plazo.

Durante las fechas mencionadas, las ofertas estarán disponibles en Shipin.ar y en Mercado Libre, con envío a todo el país y garantía oficial.

Por qué un robot limpiapiscinas es un esencial del verano

A medida que avanza la temporada, las piletas demandan más cuidado: hojas, bichos, tierra, cambios de temperatura y el uso intensivo aceleran la acumulación de suciedad. Los robots de Aiper apuntan directamente a este problema. Destacan entre sus ventajas:

Tecnología inalámbrica , sin riesgos de cables en el agua.

Limpieza integral de fondo, paredes y superficie .

Navegación optimizada que evita que el equipo se atasque.

Ahorro de tiempo y menor uso de químicos gracias a la limpieza constante.

Funcionamiento autónomo: el usuario solo debe colocarlo en la piscina y retirarlo tras el ciclo.

Para familias, adultos mayores o quienes pasan poco tiempo en casa, contar con un sistema automatizado de mantenimiento puede marcar la diferencia entre disfrutar la pileta o pasar horas cuidándola. La marca combina tecnología doméstica con una necesidad real de la temporada.