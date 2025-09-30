EN VIVO
Receta sin azúcar y sin harina: galletitas de banana y avena, sabrosas y saludables para acompañar el mate

Así es como podés preparar unas deliciosas galletitas de banana y avena, sin azúcar, sin harina y sin TACC libres de gluten.

30 de septiembre, 2025 | 10.53

Existe una receta sin azúcar y sin harina para preparar unas deliciosas galletitas de banana y avena, sin TACC libres de gluten, saludables y exquisitas. Si estás buscando recetas sanas y ricas para hacer en casa, esta te va a encantar. Es ideal para quienes no pueden o no quieren consumir azúcares y harinas refinadas.

Esta receta es muy fácil de preparar con pocos ingredientes que seguramente tengas en casa. Las bananas ya le dan dulzor a las galletas, pero si las querés todavía más dulces, podés añadir un endulzante de tu gusto, preferentemente stevia, o bien el edulcorante que quieras. La receta fue compartida por Layla D’ostilio, credora de recetas saludables en su cuenta de TikTok @laylawellness.

Receta de galletitas de banana y avena, sin azúcar y sin harina

Ingredientes

  • 2 bananas maduras

  • ¾ taza de avena en hojuelas (tiene que ser avena sin TACC si no podés consumir gluten, se consigue en algunas dietéticas)

  • 1 clara de huevo

  • 1 cdita de esencia de vainilla

  • ½ cdita de canela en polvo

  • 1 pizca de sal

  • Opcional: endulzante a gusto tipo stevia

Preparación

  1. Precalentá el horno a 180°C.

  2. En un bol, pisar las dos bananas. Cuanto más maduras estén, mejor. 

  3. Sumar el huevo, la esencia de vainilla y mezclar muy bien.

  4. Añadir los secos: la avena, la canela en polvo y la pizca de sal.

  5. Opcional: agregar el endulzante que más te guste. Se recomienda stevia.

  6. Llevalas a una placa para horno con papel manteca o enmantecada durante 12 o 15 minutos aproximadamente, hasta que se doren de ambos lados.

  7. ¡Listo!

