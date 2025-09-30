Existe una receta sin azúcar y sin harina para preparar unas deliciosas galletitas de banana y avena, sin TACC libres de gluten, saludables y exquisitas. Si estás buscando recetas sanas y ricas para hacer en casa, esta te va a encantar. Es ideal para quienes no pueden o no quieren consumir azúcares y harinas refinadas.
Esta receta es muy fácil de preparar con pocos ingredientes que seguramente tengas en casa. Las bananas ya le dan dulzor a las galletas, pero si las querés todavía más dulces, podés añadir un endulzante de tu gusto, preferentemente stevia, o bien el edulcorante que quieras. La receta fue compartida por Layla D’ostilio, credora de recetas saludables en su cuenta de TikTok @laylawellness.
Receta de galletitas de banana y avena, sin azúcar y sin harina
Ingredientes
2 bananas maduras
¾ taza de avena en hojuelas (tiene que ser avena sin TACC si no podés consumir gluten, se consigue en algunas dietéticas)
1 clara de huevo
1 cdita de esencia de vainilla
½ cdita de canela en polvo
1 pizca de sal
Opcional: endulzante a gusto tipo stevia
Preparación
Precalentá el horno a 180°C.
En un bol, pisar las dos bananas. Cuanto más maduras estén, mejor.
Sumar el huevo, la esencia de vainilla y mezclar muy bien.
Añadir los secos: la avena, la canela en polvo y la pizca de sal.
Opcional: agregar el endulzante que más te guste. Se recomienda stevia.
Llevalas a una placa para horno con papel manteca o enmantecada durante 12 o 15 minutos aproximadamente, hasta que se doren de ambos lados.
¡Listo!