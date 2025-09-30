Receta sin azúcar y sin harina: galletitas de banana y avena, sabrosas y saludables para acompañar el mate.

Existe una receta sin azúcar y sin harina para preparar unas deliciosas galletitas de banana y avena, sin TACC libres de gluten, saludables y exquisitas. Si estás buscando recetas sanas y ricas para hacer en casa, esta te va a encantar. Es ideal para quienes no pueden o no quieren consumir azúcares y harinas refinadas.

Esta receta es muy fácil de preparar con pocos ingredientes que seguramente tengas en casa. Las bananas ya le dan dulzor a las galletas, pero si las querés todavía más dulces, podés añadir un endulzante de tu gusto, preferentemente stevia, o bien el edulcorante que quieras. La receta fue compartida por Layla D’ostilio, credora de recetas saludables en su cuenta de TikTok @laylawellness.

Receta de galletitas de banana y avena, sin azúcar y sin harina

Ingredientes

2 bananas maduras

¾ taza de avena en hojuelas (tiene que ser avena sin TACC si no podés consumir gluten, se consigue en algunas dietéticas)

1 clara de huevo

1 cdita de esencia de vainilla

½ cdita de canela en polvo

1 pizca de sal

Opcional: endulzante a gusto tipo stevia

Preparación