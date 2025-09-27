Receta sin azúcar y sin harina de cuadraditos de coco: livianos y riquísimos para acompañar el mate.

Existe una receta sin azúcar y sin harina para preparar unos cuadraditos de coco saludables, deliciosos y que no inflaman. Son ideales si querés comer más saludable, o bien te inflamás a la hora de consumir azúcares y/o harinas tradicionales. Son aptas celíacos, ya que son sin TACC libres de gluten.

La receta fue compartida por la nutricionista Sol Calderini, quien comparte recetas saludables en sus redes sociales. Son muy sencillos de preparar y están llenos de sabor. El ingrediente estrella de esta receta es el coco, que como ya es bastante dulce, apenas vas a necesitar dos cucharadas soperas de algún endulzante, como stevia o el que te guste.

Receta de cuadraditos de coco sin harina y sin azúcar

Ingredientes

150 g de coco rallado

⁠1 cucharada sopera de polvo de hornear

2 huevos grandes

⁠1 cucharada sopera de extracto de vainilla

2 cucharadas soperas de stevia o edulcorante

125 ml de bebida vegetal de coco (también podés usar leche de vaca)

Opcional: ralladura de naranja y su jugo, chocolate, frutos secos, lo que más te guste

Preparación