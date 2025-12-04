Los investigadores grabaron los encuentros espontáneos con cámaras montadas en el pecho.

Un reciente estudio publicado en la revista Ethology reveló que los gatos domésticos tienden a maullar con mayor volumen y frecuencia cuando saludan a sus cuidadores masculinos, en comparación con las mujeres. Esta investigación, liderada por Yasemin Salgırlı Demirbaş y un equipo internacional, sugiere que las diferencias en la comunicación entre gatos y humanos pueden estar influenciadas por factores sociales y culturales.

El saludo es un comportamiento fundamental en muchas especies, y aunque los ancestros felinos eran animales solitarios, la domesticación fomentó conductas sociales más flexibles en los gatos, especialmente en entornos donde interactúan habitualmente con personas. Estos saludos no solo facilitan la comunicación, sino que también fortalecen los vínculos afectivos y ayudan a reducir tensiones.

Los gatos utilizan diversas señales corporales para captar la atención de sus dueños, entre ellas la cola erguida, el frotamiento, los estiramientos y la exposición del vientre. Sin embargo, las vocalizaciones como maullidos, trinos y ronroneos suelen ser las más evidentes. Según los investigadores, la forma en que se expresan depende del contexto social del animal, incluyendo factores como su edad, sexo y, notablemente, el sexo de la persona que los cuida.

Para profundizar en estas diferencias, el estudio observó directamente a 31 cuidadores adultos de gatos en Turquía, quienes grabaron con cámaras montadas en el pecho los primeros minutos tras llegar a casa. Este método permitió captar la espontaneidad del saludo y analizar 22 comportamientos distintos durante los primeros 100 segundos del encuentro, desde acercamientos y vocalizaciones hasta posturas de cola y estiramientos.

Por qué los gatos le maúllan más fuerte a los hombres

El hallazgo más relevante fue que los gatos vocalizan con mayor intensidad ante la llegada de cuidadores masculinos. Los autores sugirieron que esto puede deberse a que, en general, los hombres suelen interactuar menos verbalmente con sus mascotas o ser menos receptivos a señales sutiles. Por eso, los gatos recurren a usar su voz para asegurarse de captar su atención.

El análisis identificó dos grandes patrones de comportamiento: uno no afiliativo, que incluye conductas sociales como la cola erguida, el acercamiento y el frotamiento; y otro de desplazamiento, que abarca bostezos, sacudidas y auto-lamidos, indicativos de estrés o incertidumbre leve. Curiosamente, las conductas relacionadas con la comida no se asociaron con los saludos sociales, lo que apunta a que estos saludos responden más a la necesidad de interacción social que a la búsqueda de alimento.

A pesar de estos avances, los investigadores reconocieron limitaciones como el tamaño reducido de la muestra y su localización geográfica, que dificultan la generalización de los resultados. Además, no se controlaron variables como el tiempo de ausencia del cuidador ni el nivel de hambre de los gatos, que podrían influir en la intensidad del saludo. Sin embargo, este estudio marca un importante precedente al aplicar observación directa y análisis sistemático de video, abriendo camino para futuras investigaciones con muestras más amplias.