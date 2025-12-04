Entradas para el festival Buena Vibra 2026: precios, line up de bandas que tocan y cuándo es

Festival Buena Vibra 2026.

El esperado festival de música Buena Vibra ha vuelto para anunciar su edición 2026: el evento sucederá el sábado 21 de febrero en Ciudad Universitaria, Buenos Aires. Las entradas ya están a la venta.

Desde el 4 de diciembre se abrió la venta general de tickets a través de la web oficial: www.venti.com.ar. Según lo informado por la organización, en esta edición no se usará el sistema cashless, como en años anteriores, para optar por un formato más directo y cómodo para el público.

Line up 2026: artistas confirmados

El festival anunció una grilla con una mezcla de referentes consagrados y nombres de la escena emergente. La lista completa de quienes tocarán este año:

Wos

El Kuelgue

Conociendo Rusia

Marilina Bertoldi

Usted Señalemelo

Emmanuel Horvilleur

Gauchito Club

Silvestre y La Naranja

Camionero

Evlay

An Espil 442

Bestia Bebé

Vinocio

La Valenti

Wos encabeza de line up del Buena Vibra 2026.

La historia del festival Buena Vibra

El festival Buena Vibra nació como un espacio de encuentro de la escena independiente y alternativa de Buenos Aires. En sus primeras ediciones se realizó en espacios pequeños y fue creciendo paulatinamente. Con el tiempo, el festival escaló: en 2019 tuvo una edición en grande, con artistas emergentes que ya empezaban a destacarse. En otra edición se realizó en el Hipódromo de Palermo, convocó a miles de personas y consolidó su lugar en la agenda cultural porteña.

Con el paso de los años, Buena Vibra supo combinar artistas consagrados con talentos emergentes. Bandas y solistas como Bándalos Chinos, Él Mató a un Policía Motorizado, Miranda!, Juana Molina, Fito Páez, Barbi Recanati, entre otros, pasaron por sus escenarios.

A pesar de que con los años ha crecido en escala, lo que sigue siendo distintivo del festival es su vocación por mantener una escena local fuerte: la idea es fomentar el talento local, tanto consagrado como emergente, y ofrecer un espacio de diversidad, mezcla generacional y musical.

Según sus organizadores, la edición 2026 “reafirma su compromiso con la escena local alternativa”, consolidando referentes y dando visibilidad a nuevos proyectos. En ese sentido, el festival no persigue exclusivamente la fama o el lucro: su espíritu tiene que ver con comunidad, culturas jóvenes, energía colectiva y “música sin etiquetas”.