Mundial 2026

Fixture del Mundial 2026: así quedaron los grupos y los rivales de Argentina

Así quedaron los grupos del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Todos los detalles de la Copa del Mundo que comenzará en junio del año próximo.

05 de diciembre, 2025 | 15.22

Después de que se realice el sorteo del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, finalmente quedaron determinados cuáles son los equipos que tendrán que enfrentarse en cada uno de los grupos del Mundial. Los cabezas serie, como Argentina, España, México, Estados Unidos y Canadá ya tienen sus contrincantes definidos. El primer partido en este caso será en México y tendrá justamente al conjunto mexicano siendo la Selección que haga debutar al torneo en el Estadio Azteca

Grupo A: México, Corea del Sur,

Grupo B: Canadá, Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, 

Grupo D: Estados Unidos, Australia, 

Grupo E: Alemania, Ecuador, 

Grupo F: Países Bajos, Japón,

Grupo G: Bélgica, Irán,

Grupo H: España, Uruguay,

Grupo I: Francia, Senegal, 

Grupo J: Argentina, Austria

Grupo K: Portugal, Colombia, 

Grupo L: Inglaterra, CroaciaNoticia en desarrollo...

