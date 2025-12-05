Después de que se realice el sorteo del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, finalmente quedaron determinados cuáles son los equipos que tendrán que enfrentarse en cada uno de los grupos del Mundial. Los cabezas serie, como Argentina, España, México, Estados Unidos y Canadá ya tienen sus contrincantes definidos. El primer partido en este caso será en México y tendrá justamente al conjunto mexicano siendo la Selección que haga debutar al torneo en el Estadio Azteca.
Fixture del Mundial 2026: así quedaron los grupos y los rivales de Argentina
Así quedaron los grupos del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Todos los detalles de la Copa del Mundo que comenzará en junio del año próximo.
05 de diciembre, 2025 | 15.22
