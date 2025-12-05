Fixture del Mundial 2026: así quedaron los grupos y los rivales de Argentina

Como quedaron los grupos en el Mundial 2026: así son los partidos

Después de que se realice el sorteo del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, finalmente quedaron determinados cuáles son los equipos que tendrán que enfrentarse en cada uno de los grupos del Mundial. Los cabezas serie, como Argentina, España, México, Estados Unidos y Canadá ya tienen sus contrincantes definidos. El primer partido en este caso será en México y tendrá justamente al conjunto mexicano siendo la Selección que haga debutar al torneo en el Estadio Azteca.

Grupo A: México, Corea del Sur,

Grupo B: Canadá, Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos,

Grupo D: Estados Unidos, Australia,

Grupo E: Alemania, Ecuador,

Grupo F: Países Bajos, Japón,

Grupo G: Bélgica, Irán,

Grupo H: España, Uruguay,

Grupo I: Francia, Senegal,

Grupo J: Argentina, Austria

Grupo K: Portugal, Colombia,

Grupo L: Inglaterra, CroaciaNoticia en desarrollo...