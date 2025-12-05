Quiénes son los empresarios ganadores de la privatización de las represas del Comahue

El gobierno de Javier Milei difundió las ofertas económicas que terminarán finalmente adjudicándose en el proceso de re-privatización de las cuatro represas del Comahue, que en conjunto explican el 15% de la generación de energía del país. En total, por los complejos hidroeléctricos ubicados en Río Negro y Neuquén, el Ministerio de Economía obtendrá US$ 706 millones por la licitación por 30 años a los ganadores.

El resultado de los sobres económicos que el Gobierno acaba de informar dio como resultado que el nuevo holding Edison Energía se quedó con las represas Alicurá y Cerros Colorados. El Chocón se la quedó BML Inversora y Piedra del Águila la generadora Central Puerto. En el proceso de privatización hubo en total 19 ofertas por las cuatro represas.

El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, dispondrá de más de US$ 700 millones ya que en el proceso de re-privatización de las represas ubicadas en las provincias de Río Negro y Neuquén no tiene ninguna cláusula determinada o un destino establecido de los fondos.

Quiénes son

Edison, que operará Alicurá -que tiene una potencia de 1050 MW- y Cerros Colorados de 472 MW, ya controla distribuidoras eléctricas en Tucumán y Mendoza, entre otras empresas. La oferta por Alicurá fue por US$ 162 millones y por Cerros Colorados alrededor de US$ 64 millones.

Se trata de un grupo de empresarios locales creado este año. Está conformado por los hermanos Patricio y Juan Neuss, con vínculos de amistad con el asesor presidencial Santiago Caputo. El holding Edison también está conformado por Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, los principales referentes del grupo Newsan, dedicado al sector tecnológico de Tierra del Fuego. También figuran los empresarios del establishment local Guillermo Stanley y Carlos Giovanelli de la firma Inverlat Investments.

Otro empresario local integrante de Edison Energía es Federico Salvai, ex miembro del PRO, que también fue jefe de Gabinete de María Eugenia Vidal durante su gobernación en la provincia de Buenos Aires entre 2015 y 2019. Edison le ganó el desempate (mejora de ofertas) a BML Inversora por la represa Cerros Colorados, ya que las ofertas que presentaron ambos tenían menos del 10% de diferencia.

El Chocón (1418 MW), que estuvo en manos del grupo italiano Enel, ahora la operará por tres décadas BML Inversora. La firma, que ofertó por US$ 235 millones, es controlada por MSU Green Energy, del Grupo MSU, que es propiedad del empresario local Manuel Santos Uribelarrea. La familia Uribelarrea tiene su principal negocio en el sector agropecuario, donde desembarcó a fines de Siglo XIX. En la actualidad posee 220.000 hectáreas principalmente en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Santiago del Estero.

La represa Piedra del Águila (1440 MW) la ganó la generadora de energía Central Puerto, una de las más grandes del país. Ofertó por un total de US$ 245 millones. Los principales accionistas de Central Puerto son Guillermo Reca, la familia Miguens-Bemberg y Eduardo Escassany.