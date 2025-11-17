La torta invertida de duraznos es ideal para esta época.

Las tortas invertidas son una de las preparaciones de pastelería que nunca fallan, tanto para presentar como postre como para acompañar los mates o el café de la tarde. Si bien la más famosa es la de manzanas, se pueden hacer con muchas frutas: los duraznos son una opción ideal para aprovechar en esta época.

Hacer tortas invertidas es fácil porque la preparación se arma prácticamente en capas: primero se coloca el azúcar y la fruta en el fondo del molde, y luego se vierte la masa encima, lo que elimina pasos complicados de decoración o relleno. Además, la cocción hace el trabajo por sí sola: al desmoldar, la torta queda lista con una cobertura brillante y aromática sin esfuerzo adicional.

Este método es simple, práctico y permite usar distintas frutas -como manzana, pera, ananá o durazno- para obtener resultados vistosos y ricos con muy poco trabajo. Si se acompaña una porción de torta invertida todavía algo tibia con una bocha de helado, se crea una variante de postre súper rica y elegante.

Receta de torta invertida de duraznos

Ingredientes

3 a 4 duraznos frescos (o en almíbar, bien escurridos)

60 g de manteca (para la base)

100 g de azúcar (para la base)

100 g de manteca blanda (para la masa)

150 g de azúcar (para la masa)

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

200 g de harina leudante

120 ml de leche

Una pizca de sal

Paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar un molde. En una sartén o directamente en el molde, derretir los 60 g de manteca con los 100 g de azúcar hasta formar un caramelo claro. Distribuir el caramelo en la base del molde y acomodar arriba los duraznos cortados en gajos. Batir la manteca blanda con los 150 g de azúcar hasta obtener una crema pálida. Agregar los huevos de a uno y la esencia de vainilla. Incorporar la harina tamizada con la pizca de sal, alternando con la leche. Mezclar suave hasta tener una masa lisa. Verter la preparación sobre los duraznos, nivelando bien. Hornear entre 40 y 50 minutos, o hasta que un palillo salga limpio. Esperar 10 minutos y desmoldar dando vuelta el molde para que los duraznos queden arriba.

Torta de duraznos

Receta tradicional de torta invertida de manzana

Ingredientes

3 o 4 manzanas (verdes o rojas, firmes)

60 g de manteca (para la base)

100 g de azúcar (para la base)

100 g de manteca blanda (para la masa)

150 g de azúcar (para la masa)

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

200 g de harina leudante

120 ml de leche

1 pizca de sal

Opcional: canela para espolvorear

Paso a paso