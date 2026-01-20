Chau cubeteras de plástico: la revolución para hacer hielo en 2026

A diferencia de las tradicionales, estas cubeteras son flexibles y livianas, lo que facilita tanto su transporte como el desmolde del hielo.

Durante años, las cubeteras de plástico fueron las protagonistas de las bebidas frías, aunque con el tiempo su rigidez y fragilidad demostraron ser un problema. En 2026, las cubeteras de silicona irrumpen con fuerza como la opción preferida en los hogares por su practicidad y resistencia.

A diferencia de las tradicionales, estas cubeteras son flexibles y livianas, lo que facilita tanto su transporte como el desmolde del hielo. Basta con presionar la base para que los cubos salgan sin esfuerzo, sin necesidad de golpes o maniobras incómodas.

Además, ocupan menos espacio en el freezer, son aptas para lavavajillas y se limpian fácilmente. No generan goteos ni residuos molestos, y su diseño moderno aporta un toque de estilo a cualquier cocina.

Al elegir una cubetera de silicona, es importante considerar la capacidad, ya que hay modelos con pocas o muchas cavidades. También se recomienda que tenga tapa hermética para evitar derrames y que no absorba olores. La calidad de la silicona debe ser adecuada tanto para freezer como para lavavajillas, y el diseño y tamaño varían según si se usará solo en casa o para llevar de paseo.

Este nuevo tipo de cubetera no solo mejora una tarea cotidiana, sino que marca una tendencia que promete reemplazar definitivamente a las clásicas cubeteras de plástico, combinando funcionalidad, durabilidad y estilo en la cocina.

Ideas para usar tus cubeteras: más allá del hielo

Además de para hacer hielo, podés usarlas para congelar porciones individuales de caldo, salsas o purés, teniendo siempre un fondo de cocina listo. También son perfectas para crear cubos de café frío, hierbas frescas en aceite o jugo de limón, organizando tu freezer.

¿Te gustan los postres? Estas cubeteras son ideales para hacer bombones de chocolate, galletitas de mantequilla fría o pequeños flanes. La silicona de calidad alta soporta incluso el horneado de magdalenas o brownies en pequeñas porciones, facilitando la preparación y el desmolde.

El diseño juega un papel clave. Los modelos con formas divertidas, como esferas, corazones o estrellas, permiten crear hielo temático para fiestas. Los colores vibrantes y los sets apilables se convirtieron en un accesorio de decoración que suma estilo a la cocina.

Para llevar de paseo, son imbatibles. Hay algunas que cuentan con un cierre hermético evita derrames en la mochila. Podés preparar smoothies o yogur congelado en barra, teniendo una merienda refrescante y saludable a mano durante horas, sin que se mezclen los sabores.

Esta multifuncionalidad justifica su inversión. Al reemplazar varios moldes específicos por uno flexible, optimizás espacio y dinero. Se consolidan como un elemento esencial en la cocina moderna, unificando practicidad, creatividad y diseño en un solo producto duradero.