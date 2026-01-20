El hecho ocurrió en un operativo en las inmediaciones de Paso de los Libres, en el kilómetro 499 de la Ruta Nacional 14

Un control de tránsito sobre la Ruta Nacional 14, en la provincia de Corrientes, generó sorpresa y preocupación entre las autoridades viales: un conductor dio positivo de alcoholemia con uno de los valores más altos en lo que va del 2026 y marcó un récord en la región.

El hecho ocurrió en un operativo en las inmediaciones de Paso de los Libres, en el kilómetro 499 de la Ruta Nacional 14, donde personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Policía de la Provincia de Corrientes realizaba controles coordinados. Allí, un conductor fue sometido al test de alcoholemia y sorprendió con su resultado: 3,05 gramos por litro de alcohol en sangre.

Un récord histórico

La Subsecretaría de Seguridad Vial (SSV) de Corrientes confirmó el dato y resaltó que se trata del "nivel más alto registrado en el país durante el año". Desde la SSV difundieron la noticia con un mensaje que apuntó a generar conciencia vial: “Conducir alcoholizado no es un error: es una decisión que pone vidas en riesgo”.

Según declaraciones del subsecretario de SSV, Juan Manuel Saloj, el accionar es una "cuestión cultural que hay que trabajar con la sociedad”. Durante la temporada de verano, los controles en las rutas de Corrientes se refuerzan con dispositivos fijos y móviles, sumando la fiscalización de documentación, el estado general de los vehículos, la velocidad y la intervención de las áreas correspondientes ante conductas sospechosas.

Con la instalación de estos puestos y la continuidad de los operativos se busca “prevenir tragedias y proteger la vida de todos los usuarios de la vía pública”, en un contexto donde la seguridad vial se vuelve prioridad.

Casi 5000 casos de alcoholemia positivos en la primera quincena de enero

Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó 966 conductores con alcoholemia positiva durante la primera quincena de enero en las rutas del país y una de ellas incluso superó los límites máximos del dispositivo.

Los controles diarios se desplegaron durante la temporada de verano en 39 puntos estratégicos de alta circulación, abarcando tanto rutas nacionales como autopistas y accesos a los destinos turísticos más concurridos. La magnitud del operativo se refleja en los operativos: 231.962 vehículos fueron controlados en 2913 intervenciones, según informó la propia entidad en un reporte oficial.

En total, se labraron 5085 actas de infracción por distintas faltas a la normativa vigente, entre los cinco valores más altos de alcoholemia detectados, la agencia mencionó casos como:

Más de 3 gramos por litro (superó la mayor medición posible) en Güemes, Salta.

2,84 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos.

2,71 g/l en la Ruta Nacional 12, Misiones.

2,56 g/l nuevamente en Gualeguaychú.

2,48 g/l en rutas de Corrientes.

De cuánto son las multas por conducir alcoholizado en Argentina

Las multas por conducir alcoholizado en Argentina varían significativamente por jurisdicción y nivel de alcohol, pero actualmente superan el millón de pesos y pueden llegar a más de 3 millones, incluyendo inhabilitación de la licencia, acarreo del vehículo y cursos de seguridad vial, especialmente en casos de reincidencia o alcoholemia elevada.