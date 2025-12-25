Las mejores recetas fáciles para aprovechar las sobras de Navidad

Cinco recetas sencillas y rápidas para aprovechar al máximo las sobras de Navidad.

La cena navideña suele dejar una gran variedad de platos y sabores que, al día siguiente, pueden ser la base para preparar nuevas comidas. Aprovechar las sobras no solo ayuda a reducir el desperdicio, sino que también invita a ponerle creatividad a la cocina con opciones prácticas y deliciosas para compartir en familia.

Con algunos ingredientes básicos y los restos que quedaron en la heladera, es posible armar platos frescos y variados que acompañan el clima relajado de los días posteriores a la Navidad. A continuación, te presentamos cinco recetas sencillas y rápidas para aprovechar al máximo esas sobras.

Las 5 mejores recetas con las sobras de Navidad

Sándwich de vitel toné

Ideal para disfrutar la textura tierna del peceto combinada con la cremosidad de la salsa vitel toné. Podés usar pan lactal, ciabatta o baguette, y tostarlo para darle un toque crujiente. El armado lleva unos 5 minutos y otros 5 minutos si decidís tostar el pan.

El paso a paso

Cortar el pan. Se puede tostar si se prefiere. Untar el pan con una capa de salsa de vitel toné. Colocar encima rodajas de peceto. Agregar hojas verdes, tomate o la verdura que se desee. Tapar con la otra mitad del pan y presionar suavemente. Servir inmediatamente, acompañado de más salsa o ensalada fresca.

El sándwich de vitel toné es ideal para el día siguiente a la Nochebuena.

Croquetas de carne asada y puré

Esta receta admite muchas variantes según lo que tengas a mano. Podés sumar queso, cebolla salteada o hierbas frescas para darle un toque especial. La preparación toma alrededor de 30 minutos y la fritura, 20 minutos.

El paso a paso:

Mezclar la carne desmenuzada, el puré de papas, un huevo, el queso rallado, la cebolla y el perejil en un bol. Sazonar con sal y pimienta. Tomar porciones de la mezcla y dar forma de bolitas. Pasar cada croqueta por huevo batido y después por pan rallado. Dejar enfriar durante 15 o 20 minutos en la heladera. Freír las croquetas hasta que estén doradas y crujientes. Escurrir sobre papel absorbente y servir calientes.

Empanadas de matambre y verduras

Un clásico que permite incorporar huevo duro, aceitunas o queso según las sobras disponibles. Se necesitan unos 20 minutos para preparar el relleno y armar las empanadas, y 25 minutos para hornearlas.

El paso a paso:

Picar el matambre y las verduras en cubos pequeños Mezclar en un bol, agregar huevo duro y queso si se desea Sazonar con sal, pimienta y condimentos. Rellenar las tapas de empanadas. Colocarlas en una bandeja y pintarlas con huevo batido. Hornear a 200 °C por 25 minutos

Arroz salteado navideño

Una receta versátil que acepta pollo, cerdo, vegetales asados, jamón o queso. Solo lleva 5 minutos para cortar los ingredientes y 15 para saltearlos, ideal para una comida rápida y sabrosa.

El paso a paso:

Calentar el aceite en una sartén grande. Agregar el ajo y dorar ligeramente. Incorporar las carnes y verduras en cubos y saltear 3 minutos. Agregar el arroz cocido y mezclar bien. Condimentar con salsa de soja, sal y pimienta. Saltear otros 5 minutos, sumar frutos secos si se desea, y servir caliente.

Tarta de pollo y ensalada rusa

Perfecta para aprovechar grandes cantidades de ensalada rusa y pollo. Puede servirse fría o caliente y su elaboración demanda unos 15 minutos para el relleno y 35 minutos de horneado.