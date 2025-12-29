Receta para el verano: la mejor opción para un almuerzo liviano en días de mucho calor

Los días de mucho calor llevan a buscar platos más frescos para almorzar y una gran opción nutritiva es la ensalada de porotos blancos. La preparación que se puede hacer en pocos pasos y no lleva más de 10 minutos, ideal para el verano.

Cómo hacer ensalada de porotos blancos de manera fácil y rápida

La influencer Paulina Cocina compartió su receta de cocina paso a paso para preparar de manera fácil y rápida una ensalada de porotos blancos. Se trata de la base que se puede combinar con carne, pollo y hasta atún. Es un plato perfecto para los días de mucho calor donde se quiere comer algo que llene, pero que no te deje pesado.

Ingredientes (rinde cuatro porciones)

2 tazas de porotos blancos cocidos (secos o de lata)

1 tomate

½ cebolla morada

½ morrón rojo

½ morrón verde

Cilantro o perejil fresco picado

Jugo de 1 limón (y ralladura)

3 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Preparación paso a paso

Primero hay que cortar el tomate, la cebolla y los morrones en cubos pequeños. Mezclar los porotos con las verduras cortadas en un bol. Incorporar el perejil picado, el jugo de limón con su ralladura, y el aceite de oliva. Salpimentar a gusto y revolver bien. Y ¡listo, ya tenés tu ensalada!

La ensalada de porotos blancos se hace en menos de 10 minutos y es una opción fresca para el verano

Consejo: la influencer señala que si no estás apurado o apurada podés dejarla reposar media hora en la heladera para que tenga un sabor más intenso.

Con qué combinar la ensalada de porotos blancos para que sea más nutritiva

La forma tradicional de la ensalada de porotos blancos solo lleva tomate, cebolla y perejil. Sin embargo, muchos deciden sumarle otros ingredientes para que volverla más nutritiva y saciadora. Paulina Cocina recomendó elevar la receta con las siguientes opciones:

Sumarle atún o pollo : se trata de una versión más proteica y rápida, para tener un almuerzo más completo.

: se trata de una versión más proteica y rápida, para tener un almuerzo más completo. Volverla mediterránea : se puede incorporar aceitunas negras, queso feta, pepino y orégano.

: se puede incorporar aceitunas negras, queso feta, pepino y orégano. Hacerla estilo criolla: se puede preparar una buena salsa criolla y combinarla con porotos blancos.