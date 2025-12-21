Cómo hacer matambre arrollado, cuánto tiempo se hierve y el paso a paso para Navidad y Año Nuevo.

Quedan solo días para Navidad y Año Nuevo, y uno de los grandes íconos es matambre arrollado. Se trata de una opción fresca, que puede hacer fácilmente y que nunca falla en la fiestas. Cómo hacerlo paso a paso.

La receta para preparar matambre arrollado: cómo hacerlo paso a paso

El matambre arrollado es la estrella indiscutida de la mesa navideña y de fin de año, ya que -en medio del calor de diciembre- se vuelve la gran opción fría y deliciosa para comer. La influencer Paulina Cocina compartió su receta y sus secretos para prepararlo de la mejor manera, sin que se desarme y que se cocine a la perfección.

El matambre es una de las estrellas en la mesa de Navidad y Año Nuevo.

Ingredientes

La elección de los ingredientes del relleno es muy personal, pero para seguir la receta de Paulina Cocina se necesita:

1 matambre

sal

pimienta

mostaza

2 dientes de ajo

panceta

zanahoria

huevo

tomate seco

morrón

perejil

arvejas

verdeo

caldo

Preparación paso a paso

Primero hay que desgrasar el matambre sacando la grasa gruesa tirando con fuerza, mientras que la grasa fina debe tirarse solo un poquito con la ayuda de un cuchillo (cómo en el video). Es clave no romper la carne. Cortar el matambre de la forma más cuadrada posible sin desperdiciar mucho. Condimentar con sal y pimienta, pintar con mostaza, agregar leche de ajo o un par de dientes de ajo picado, y por último perejil picado. Para rellenarlo, en uno de los bordes largos hay que poner la panceta y las tiras de zanahoria cruda, dejar un espacio de unos 3 o 4 cm y colocar el morrón en tiras. Por último, después de otro espacio, colocar los tomates secos. Después esparcir entre todo el matambre la cebolla de verdeo picada gruesa, arvejas y huevo duro rallado. Enrollar de forma pareja e ir haciendo presión para que no quede mucho aire. Una vez armado hay que bridar la carne (atarla con presión) para que no se desarme en la cocción. Una vez atado, envolver en papel film bien ajustado dos veces para evitar que se salga el relleno y volver a bridar. Llevar a una olla con agua, sal y caldo. Mantener el hervor entre 1 hora y media y dos horas, depende el grosor del matambre. A la mitad de cocción hay que darlo vuelta. En caso de que se quede sin agua hay que agregar más agua ya hervida para que no se corte la cocción. Pasado el tiempo de cocción hay que dejarlo entibiar en el agua y luego sacarlo para dejar enfriar y conservar en la heladera.

La clave está en la cocción y en bisarlo correctamente.

Consejo de Paulina Cocina: se puede prensar para que no se desarme. Solo hay que ponerlo entre dos tablas y agregar peso por encima un par de horas mientras enfría. Llevar a la heladera y enfriar bien antes de comer.