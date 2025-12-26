EN VIVO
¿Sobró pan dulce de Navidad?: cómo hacer un budín de pan súper húmedo y aprovechar los restos

Este budín de pan hecho con pan dulce es una forma simple y sabrosa de darle una segunda oportunidad a las sobras navideñas, sin perder ese sabor tan característico de las fiestas. 

25 de diciembre, 2025 | 21.54

Después de las fiestas, el pan dulce suele perder protagonismo. Ya no está recién cortado ni tan tentador como en Navidad, pero eso no significa que haya llegado a su final. Al contrario: cuando empieza a secarse un poco, se transforma en la base ideal para un budín de pan distinto, con aromas navideños y una textura bien húmeda.

Esta receta es una gran aliada para reutilizar sobras y evitar el desperdicio, sin resignar sabor ni tiempo. No requiere técnicas complicadas ni ingredientes raros, y el resultado es un postre rendidor, económico y perfecto para los días posteriores a las celebraciones.

Ingredientes y paso a paso para lograr el budín de pan súper húmedo

Ingredientes

  • Entre 300 y 350 g de pan dulce (mejor si tiene uno o dos días)

  • 1 litro de leche

  • 3 huevos

  • ¾ taza de azúcar

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • Ralladura de naranja o limón (opcional)

  • 1 cucharada de manteca para el molde

Para el caramelo

  • 1 taza de azúcar

  • 2 cucharadas de agua

Paso a paso

  1. Para el caramelo: Colocá el azúcar y el agua en una olla chica y llevá a fuego medio. Sin revolver, dejá que tome un color dorado parejo. Volcalo de inmediato en el molde elegido (budinera o savarín) y distribuí bien en la base. Reservá.

  2. Hidratar el pan dulce. Cortá el pan dulce en trozos y ponelos en un bol amplio. Calentá la leche sin que llegue a hervir y volcala sobre el pan. Dejá reposar unos 10 minutos, hasta que esté bien blando.

  3. Armar la mezcla. Sumá los huevos, el azúcar, la vainilla y la ralladura cítrica. Mezclá con cuchara o batidor manual. Si preferís un budín bien liso, podés procesar la preparación; si te gusta más rústico, dejala tal cual.
  4. Cocción. Volcá la mezcla en el molde acaramelado. Cociná a baño María en horno medio (170–180 °C) durante unos 50 a 60 minutos, hasta que esté firme al tacto.
  5. Reposo y desmolde. Retirá del horno, dejá enfriar y llevá a la heladera al menos dos horas antes de desmoldar. Servilo bien frío.

Todo es personalizable: cómo ajustar la receta según tus gustos 

  • Ajustá la cantidad de azúcar según lo dulce que sea el pan dulce que uses.

  • Si el pan está muy seco, podés sumar un poco más de leche.

  • Queda delicioso acompañado con crema, dulce de leche o frutas frescas.

  • Se conserva varios días en heladera y también se puede freezar.

