Quien tiene pan dulce viejo tiene un tesoro: cómo hacer un budín de pan súper húmedo reutilizando lo que sobró de las fiestas.

Después de las fiestas, el pan dulce suele perder protagonismo. Ya no está recién cortado ni tan tentador como en Navidad, pero eso no significa que haya llegado a su final. Al contrario: cuando empieza a secarse un poco, se transforma en la base ideal para un budín de pan distinto, con aromas navideños y una textura bien húmeda.

Esta receta es una gran aliada para reutilizar sobras y evitar el desperdicio, sin resignar sabor ni tiempo. No requiere técnicas complicadas ni ingredientes raros, y el resultado es un postre rendidor, económico y perfecto para los días posteriores a las celebraciones.

Ingredientes y paso a paso para lograr el budín de pan súper húmedo

Ingredientes

Entre 300 y 350 g de pan dulce (mejor si tiene uno o dos días)

1 litro de leche

3 huevos

¾ taza de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de naranja o limón (opcional)

1 cucharada de manteca para el molde

Para el caramelo

1 taza de azúcar

2 cucharadas de agua

Paso a paso

Para el caramelo: Colocá el azúcar y el agua en una olla chica y llevá a fuego medio. Sin revolver, dejá que tome un color dorado parejo. Volcalo de inmediato en el molde elegido (budinera o savarín) y distribuí bien en la base. Reservá. Hidratar el pan dulce. Cortá el pan dulce en trozos y ponelos en un bol amplio. Calentá la leche sin que llegue a hervir y volcala sobre el pan. Dejá reposar unos 10 minutos, hasta que esté bien blando. Armar la mezcla. Sumá los huevos, el azúcar, la vainilla y la ralladura cítrica. Mezclá con cuchara o batidor manual. Si preferís un budín bien liso, podés procesar la preparación; si te gusta más rústico, dejala tal cual. Cocción. Volcá la mezcla en el molde acaramelado. Cociná a baño María en horno medio (170–180 °C) durante unos 50 a 60 minutos, hasta que esté firme al tacto. Reposo y desmolde. Retirá del horno, dejá enfriar y llevá a la heladera al menos dos horas antes de desmoldar. Servilo bien frío.

Todo es personalizable: cómo ajustar la receta según tus gustos