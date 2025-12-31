5 comidas frías para Año Nuevo 2026: las mejores recetas

Año Nuevo en Argentina se celebra con altas temperaturas y esta vez el pronóstico adelantó máximas de 39. En ese contexto, las comidas frías se vuelven necesarias para disfrutar del 31 de diciembre sin morir de calor.

Las mejores 5 comidas frías para Año Nuevo 2026

La clave para recibir el 2026 con éxito está en planificar platos frescos para disfrutar de algo rico a pesar del calor y que sean preparaciones que puedas tener listas ante permitiéndote solo servir y disfrutar estar con la familia sin tener que preocuparte por cocinar sobre la hora. Por suerte existen cinco opciones clave para hacer para la cena de este 31 de diciembre.

1. Vitel Toné: el rey indiscutido

No hay Año Nuevo en Argentina sin este plato. La combinación de la carne tierna con la salsa cremosa de atún es un viaje de ida.

Preparación : herví un peceto en caldo con verduras durante una hora y media. Dejalo enfriar en el mismo líquido para que no se seque.

: herví un peceto en caldo con verduras durante una hora y media. Dejalo enfriar en el mismo líquido para que no se seque. La salsa : procesá una lata de atún, tres anchoas, una taza de mayonesa, una cucharada de mostaza y un chorrito de crema de leche o caldo.

: procesá una lata de atún, tres anchoas, una taza de mayonesa, una cucharada de mostaza y un chorrito de crema de leche o caldo. El toque final: cortá la carne en rodajas bien finas, bañalas con la salsa y decorá con alcaparras y huevo duro rallado.

2. Matambre arrollado casero

Es la pieza central de cualquier mesa fría. Lo podés hacer de carne de vaca o de pollo, según tu preferencia.

Preparación : extendé el matambre desgrasado y condimentá con sal, pimienta, ají molido y ajo picado.

: extendé el matambre desgrasado y condimentá con sal, pimienta, ají molido y ajo picado. El relleno : colocá tiras de morrón asado, zanahoria en bastones, huevo duro entero (en fila) y un poco de gelatina sin sabor en polvo para "pegar" el relleno.

: colocá tiras de morrón asado, zanahoria en bastones, huevo duro entero (en fila) y un poco de gelatina sin sabor en polvo para "pegar" el relleno. Cocción: enrollalo bien firme, atalo con hilo de algodón y hervilo en caldo por dos horas. Dejalo enfriar con un peso encima para que quede compacto.

Uno de los platos fríos claves es el matambre arrollado, una opción rendidora y de las más ricas

3. Pionono relleno

El pionono es la salvación de las fiestas porque es rapidísimo de armar y a todos les encanta la combinación dulce-salada.

Preparación : untá la masa de pionono con una mezcla de mayonesa y un poquito de mostaza o queso crema.

: untá la masa de pionono con una mezcla de mayonesa y un poquito de mostaza o queso crema. Relleno : cubrí con jamón cocido, queso en fetas, aceitunas picadas y morrones en conserva.

: cubrí con jamón cocido, queso en fetas, aceitunas picadas y morrones en conserva. Variedad: si buscás algo más fresco, podés rellenarlo con atún, choclo y palta. Enrollá con cuidado, decorá por fuera con más mayonesa y mantenelo en la heladera hasta servir.

4. Lengua a la vinagreta

Un plato que gana sabor con el paso de las horas. Ideal para prepararlo bien temprano y disfrutarlo a la noche.

Preparación : Herví la lengua con especias hasta que esté muy tierna (unas dos horas). Pelala mientras esté tibia para que sea más fácil.

: Herví la lengua con especias hasta que esté muy tierna (unas dos horas). Pelala mientras esté tibia para que sea más fácil. La vinagreta : Mezclá una parte de vinagre por tres de aceite. Agregale mucho ajo picado, perejil fresco, huevo duro picado y cebolla bien chiquita.

: Mezclá una parte de vinagre por tres de aceite. Agregale mucho ajo picado, perejil fresco, huevo duro picado y cebolla bien chiquita. Armado: Intercalá capas de lengua cortada finita con la vinagreta en un recipiente hermético. ¡Cuanto más tiempo repose, más rica queda!

La lengua a la vinagreta adquiere un gran sabor a lo largo del día y es clave prepararla antes

5. Tomates rellenos con arroz y atún

Son el toque de frescura necesario para equilibrar los platos más pesados de la mesa.