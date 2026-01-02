El litio aumentó 60% este año y mejora las expectativas para las inversiones en La Rioja: los detalles

El marcado incremento del precio internacional del litio durante 2025 consolidó al mineral como uno de los activos estratégicos más relevantes para la economía argentina. Con una suba cercana al 60% desde los mínimos registrados a mitad de año, el carbonato de litio recuperó protagonismo como motor de exportaciones y generación de divisas, lo que representa una señal positiva para la provincia de La Rioja.

En los últimos años, la provincia avanzó en un modelo de desarrollo minero sustentable, con énfasis en el cuidado del medio ambiente y la generación de empleo en las comunidades locales. De acuerdo con análisis de expertos, la recuperación del precio del litio se explica por ajustes en la oferta internacional, recortes productivos en China y una demanda sostenida vinculada a la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.

Durante 2025, el precio del litio atravesó un cambio de tendencia significativo. En junio, el valor del carbonato tocó mínimos cercanos a los 8.100 dólares por tonelada, en un escenario de sobreoferta global y cotizaciones en niveles mínimos de los últimos cuatro años. Ese piso estuvo asociado a un aumento del 192% en la producción mundial desde 2020 y a un exceso de stocks, especialmente en China. Sin embargo, a partir de julio comenzó una recuperación impulsada por recortes productivos, cierres de minas clave y restricciones a las exportaciones, lo que revirtió rápidamente el panorama.

Hacia agosto, el precio ya había escalado hasta los 12.067 dólares por tonelada y, en el último bimestre del año, el alza se aceleró. Entre noviembre y diciembre, las cotizaciones superaron los 15.000 dólares, con picos de 15.760 dólares por tonelada, lo que representa una suba de entre 57% y 60% respecto del mínimo de mitad de año. Este comportamiento estuvo impulsado principalmente por la fuerte demanda de baterías para vehículos eléctricos, con más de 20 millones de unidades vendidas a nivel global en 2025, y por el crecimiento del almacenamiento de energía, lo que consolidó al litio como un recurso estratégico para las economías productoras.

Oportunidad para La Rioja

La Rioja observa con optimismo las perspectivas favorables en torno al precio del litio. En los últimos años, el Gobierno provincial impulsó un modelo de desarrollo minero sustentable, con foco en el cuidado ambiental y la generación de empleo en las comunidades locales.

Según datos del Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, la provincia cuenta con proyectos de exploración y prospección en los departamentos General Lamadrid y General San Martín, principalmente vinculados al litio y concentrados en zonas del oeste provincial. Estas iniciativas amplían el mapa minero riojano y refuerzan el potencial productivo del sector.

De este modo, La Rioja consolida su estrategia de diversificación productiva y de atracción de inversiones en minerales críticos, en particular el litio, considerado clave para la transición energética global, y vuelve a posicionarse entre las provincias que apuestan a la minería como eje para promover el desarrollo económico.

Oportunidad para Argentina

Para Argentina, integrante del Triángulo del Litio junto a Bolivia y Chile, este escenario abre una oportunidad decisiva. El país cuenta con algunas de las mayores reservas del mundo y viene registró un crecimiento sostenido de su producción, impulsado por proyectos en Jujuy, Salta y Catamarca.

En los primeros meses de 2025, las exportaciones de litio mostraron un fuerte incremento tanto en valor como en volumen, lo que aportó divisas que alivian la presión sobre las reservas y contribuyen a diversificar la matriz exportadora, históricamente concentrada en el complejo agroindustrial.

El litio no solo fortalece el frente externo, sino que también atrae inversiones, genera empleo y posiciona a Argentina como un actor relevante en la transición energética global. Con políticas orientadas a estimular la inversión minera y un mercado internacional en expansión, el mineral se perfila como una fuente estructural de divisas y de previsibilidad para el desarrollo productivo del país.