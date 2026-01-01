Javier Milei inicia el 2026 satisfecho por "haber cumplido todas las promesas", tal como explicitó en redes sociales cuando emitió su mensaje de Año Nuevo. Tras haber conseguido la aprobación del Presupuesto, el Gobierno aranca la segunda etapa de su gestión con la mira puesta en las reformas de segunda generación, que incluyen cambios en las leyes laborales y tributarias. Las últimas noticias de Argentina y las medidas de Javier Milei como presidente.
Milei arrancó el 2026 festejando el ajuste: “Hemos cumplido todas las promesas”
El Presidente realizó un balance al cumplirse la primera mitad de su mandato y destacó la baja de la inflación y una drástica reducción en los índices de pobreza.
Hace 2 horas
Milei saludó por Año Nuevo:
El presidente Javier Milei realizó un balance al cumplirse la primera mitad de su mandato y destacó la baja de la inflación y una drástica reducción en los índices de pobreza, pese a que estas cifras se encuentran cuestionadas. por la metología de medición.
A través de un video compartido en sus canales oficiales, Milei saludó por Año Nuevo con un tono triunfalista. “Habiendo terminado los dos primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido todas las promesas de campaña”, sentenció el libertario.
