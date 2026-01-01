Milei arrancó el 2026 festejando el ajuste: “Hemos cumplido todas las promesas”

El presidente Javier Milei realizó un balance al cumplirse la primera mitad de su mandato y destacó la baja de la inflación y una drástica reducción en los índices de pobreza, pese a que estas cifras se encuentran cuestionadas. por la metología de medición.

A través de un video compartido en sus canales oficiales, Milei saludó por Año Nuevo con un tono triunfalista. “Habiendo terminado los dos primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido todas las promesas de campaña”, sentenció el libertario.