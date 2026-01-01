Como arranque del 2026, el presidente Javier Milei compartió este jueves una publicación de un medio bitánico que cuestionó la sustentabilidad del plan económico del gobierno argentino y a la capacidad del mandatario para "sostener transformaciones a largo plazo". La nota fue celebrada tanto por Milei como por varios de sus funcionarios en redes sociales.

Los periódicos británicos The Telegraph, The Economist y MoneyWeek realizan a fin de año un ranking con los líderes mundiales más influyentes de la temporada, publicando sus resultados cada 1° de enero. Para la edición 2026, los tres medios colocaron a Javier Milei entre los tres primeros, junto a la italiana Giorgia Meloni y al estadounidense Donald Trump.

Para elegir a los miembros de los rankings, The Telegraph hace una votación abierta a sus lectores y suscriptores, a quiénes además les da la posibilidad de poder comentar las razones de cada uno en por qué eligen a tal o cual referente.

En esa línea, los lectores del diario inglés realzaron el control de la inflación, el presunto superávit fiscal y la supuesta baja de la pobreza que Milei está llevando adelante. Sin embargo, la mayoría coincidieron en un concepto clave: todos tienen dudas sobre la capacidad del presidente argentino para transformar la economía a largo plazo. "Aún queda mucho camino por recorrer y el crédito aún no está al alcance de todos", escribió Nicolás Antonelli, uno de los lectores de The Telegraph.

Uno de los dirigentes de la oposición que detectó esa crítica fue el director del Instituto Consenso Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, quien en un duro mensaje contra los ministros del Gabinete señaló "Nadie lee nada" y allí apuntó que "Milei no se percató" que el texto promocionado señala ese señalamiento sobre la capacidad de su programa. "Demoledora sentencia para quien pretende generar confianza y atraer inversiones", afirmó el exdiputado nacional.

Los festejos de Milei y sus funcionarios por el top 3 de las revistas británicas

Al clásico "fenómeno barrial" en mayúsculas que el presidente Milei suele escribir cuando se lo menciona en cualquier publicación, se sumaron los retuits a las publicaciones de los medios argentinos que levantaron la noticia. A sus festejos se sumaron el canciller Pablo Quirno y los ministros de Desregulación y Economía, Federico Sturzenegger y Luis Caputo, entre otros.

"Nuestro presidente ha sido seleccionado como el 2do líder mundial por los lectores del diario británico Telegraph y figura también en el podio de líderes según la línea editorial del diario. Giorgia Meloni y Javier Milei son los dos únicos líderes que figuran en el podio de ambos rankings!", escribió Quirno en su cuenta de X. Los definió además como "quienes representan y defienden los valores occidentales: la Vida, la Libertad y la Propiedad Privada". Y concluyó: "Son los líderes más populares del mundo".

En la misma plataforma, Caputo celebró la publicación comparando a la Argentina con Venezuela. "Nuestro presidente fue votado segundo líder mundial. No perdamos nunca la perspectiva: hace apenas 2 años estuvimos a punto de convertirnos en Venezuela. Aprovechemos cada minuto de su presidencia, porque no vamos a tener otro presidente igual", afirmó en X el ministro.

Por su parte Federico Sturzenegger dijo: "El Presidente ha sido elegido como 2do líder mundial por los lectores del Telegraph. Considerando que hace escasos pocos años teníamos un gobierno sin palabra que era el hazmerreír del mundo, creo que no dimensionamos plenamente lo logrado por el Presidente para cambiar la imagen del país. Felicitaciones!".