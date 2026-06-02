Por qué pueden expulsar a un nuevo participante de Gran Hermano

Por el momento, la producción no emitió ningún comunicado oficial sobre el tema.

La reciente salida de Gladys La Bomba Tucumana de Gran Hermano: Generación Dorada provocó un giro inesperado en el reality de Telefe. Su lugar fue ocupado por una participante que ya había estado en el programa y cuyo regreso generó polémica. Sin embargo, una serie de comentarios realizados dentro de la casa ahora podrían derivar en una nueva expulsión.

El regreso de Solange Abraham que revolucionó Gran Hermano

La decisión de Gran Hermano de permitir el regreso de Solange Abraham sorprendió tanto a los participantes como a los seguidores del programa. La modelo volvió a ingresar a la competencia tras la salida voluntaria de Gladys La Bomba Tucumana, en una jugada inédita dentro de esta edición.

Su regreso no pasó desapercibido. Varios jugadores manifestaron su malestar por la decisión de la producción, especialmente porque Solange ya había quedado fuera del reality anteriormente. Entre quienes mostraron mayor descontento se encontraron Yisela "Yipio" Pintos, Emanuel Di Gioia, Manuel Ibero y Juanicar.

La tensión aumentó durante las primeras horas posteriores a su reingreso, ya que algunos participantes consideraron que su presencia podría alterar el desarrollo natural del juego.

Qué dijo Solange Abraham y por qué quedó en riesgo de expulsión

La situación de Solange podría complicarse debido a una serie de conversaciones que mantuvo dentro de la casa y que, según varios seguidores del programa, podrían representar una infracción al reglamento. El antecedente más cercano ocurrió con Lola Tomaszeuski, quien fue expulsada luego de brindar información del exterior a otro participante sobre cómo debía jugar para avanzar en la competencia.

Ahora, Solange quedó bajo observación por comentarios realizados a Cinzia, una de sus principales aliadas dentro de la casa. Durante una charla, deslizó una frase que despertó sospechas: "Quiero conocer a los nuevos porque ahí está la clave".

La declaración fue interpretada por muchos como una referencia al nivel de popularidad o fortaleza que determinados jugadores podrían tener fuera del reality, un tipo de información que los participantes no deberían conocer mientras permanecen aislados. Más tarde, continuó hablando sobre sus objetivos dentro del juego y dejó entrever que contaba con una visión estratégica influenciada por lo ocurrido fuera de la casa.

La frase que podría derivar en una sanción ejemplar

El momento más comprometedor llegó cuando Solange habló sobre Emanuel Di Gioia, uno de los participantes con los que mantiene una fuerte rivalidad. Según se vio en la transmisión, la modelo le manifestó a Cinzia en más de una ocasión: "Solo necesitamos que caiga en placa".

La frase encendió las alarmas porque podría interpretarse como una señal de que conoce cómo es percibido Emanuel por el público. Dentro de las reglas de Gran Hermano, cualquier información relacionada con la imagen o fortaleza de los jugadores en el exterior puede alterar el desarrollo de la competencia.

Por ese motivo, los dichos de Solange comenzaron a ser analizados por los seguidores del programa, quienes rápidamente recordaron el antecedente de Lola y pidieron una sanción similar.

Las sospechas surgieron a partir de distintas conversaciones que Solange mantuvo con algunos compañeros, especialmente con Cinzia

Qué pasaría si Gran Hermano decide expulsar a Solange

Hasta el momento no existe una decisión oficial por parte de la producción. Sin embargo, la posibilidad de una sanción volvió a instalarse con fuerza en las últimas horas. Si Gran Hermano considerara que Solange efectivamente rompió las reglas al transmitir información sensible del exterior, podría enfrentar consecuencias severas, incluyendo una expulsión directa.

De concretarse esa medida, se produciría una situación inédita en la historia internacional del formato. Solange ya se convirtió en la primera participante de esta edición en regresar a la competencia después de haber sido expulsada. Una nueva salida disciplinaria la transformaría en protagonista de un récord difícil de igualar.

Mientras tanto, la expectativa crece dentro y fuera de la casa. La decisión final quedará en manos de Gran Hermano, que deberá determinar si los comentarios de Solange constituyen una infracción suficiente para poner fin nuevamente a su participación en el reality.