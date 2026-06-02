Quién se fue de Gran Hermano: el nuevo participante eliminado del 1 de junio 2026

Con cinco participantes en placa, la gala fue reduciendo la tensión a medida que el público salvaba jugadores.

Una nueva gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada se llevó adelante este lunes 1 de junio y dejó importantes movimientos dentro de la casa más famosa del país. Tras una semana marcada por nominaciones, estrategias y una inesperada salida voluntaria, el reality de Telefe volvió a reducir su cantidad de participantes y ya quedan 22 jugadores en competencia.

Cómo fue la gala de eliminación de Gran Hermano

La noche comenzó con una placa integrada por cinco participantes: Brian Sarmiento, Leandro Nigro, Tamara Paganini, Tatiana "Tati" Luna y Titi Tcherkaski. Sin embargo, la semana había tenido un giro inesperado luego de que Gladys "La Bomba Tucumana" decidiera abandonar la competencia por voluntad propia.

Tras su salida, la producción dispuso el regreso de Solange "Sol" Abraham, quien volvió a ingresar a la casa y ocupó el lugar vacante, modificando el escenario de juego de cara a la eliminación.

Durante la gala conducida por Santiago del Moro, el público fue definiendo quiénes continuaban en carrera. La primera participante en salir de la placa fue Tamara Paganini, que celebró su permanencia con entusiasmo. Más tarde fueron salvados Brian Sarmiento y Leandro Nigro.

De esta manera, la definición quedó exclusivamente entre Tati Luna y Titi Tcherkaski, dos de los participantes que habían recibido mayor cantidad de votos negativos durante la semana.

Quién fue eliminado de Gran Hermano este 1 de junio

Finalmente, el público decidió que Tatiana "Tati" Luna abandonara la competencia. La participante uruguaya se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano: Generación Dorada luego de recibir el 71,4% de los votos, una diferencia considerable frente al 28,6% obtenido por Titi Tcherkaski. Al momento de despedirse, Tati expresó brevemente su agradecimiento y dijo: "¡Muchas gracias a todos!".

Su paso por el reality fue breve. Permaneció apenas 13 días dentro de la casa y no logró consolidar alianzas fuertes ni convertirse en una de las figuras más destacadas del juego, factores que podrían haber influido en la decisión del público.

Con esta eliminación, la competencia entra en una nueva etapa y los participantes comienzan a enfocarse en estrategias cada vez más determinantes para llegar a las instancias finales.

Cómo queda la casa de Gran Hermano tras la salida de Tati Luna

Luego de la eliminación de Tati Luna, la casa quedó conformada por 22 jugadores. Además, este martes el reality alcanzará los 100 días desde su inicio, un número que marca un momento clave dentro de la temporada.

La decisión del público fue contundente. Tatiana "Tati" Luna abandonó la casa tras recibir el 71,4% de los votos negativos

Los participantes que continúan en carrera son:

Solange "Sol" Abraham

Emanuel Di Gioia

Pincoya

Manuel Ibero Durigón

Titi Tcherkaski

Juani Car

Cinzia Francischiello

Franco Zunino

Yanina Zilli

Luana Fernández

Tamara Paganini

Charlotte Caniggia

Brian Sarmiento

Matías Hanssen

Nenu López

Sebastián Cola

Juan Carlos López

Steffy Pereira

Leandro Nigro

Mariela Pietro

Yisela "Yipio" Pintos

Andrea del Boca

Gran Hermano llega a los 100 días de competencia

Mientras el número de participantes se reduce semana tras semana, Gran Hermano continúa consolidándose como uno de los programas más seguidos de la televisión argentina. Con 22 jugadores aún dentro de la casa y nuevas estrategias en marcha, la expectativa crece de cara a las próximas nominaciones y galas de eliminación.

La salida de Tati Luna marca un nuevo capítulo en una edición que sigue sumando sorpresas y que promete una segunda mitad de temporada cargada de cambios, alianzas y definiciones cada vez más importantes.