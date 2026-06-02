Cuántos años tiene el árbol más antiguo de Buenos Aires y dónde está

Entre los miles de árboles que forman parte del paisaje porteño, hay uno que se destaca por su antigüedad y por haber sido testigo de buena parte de la historia de la ciudad. Se trata del Gomero de la Recoleta, considerado el árbol más antiguo de la Ciudad de Buenos Aires.

Ubicado frente a la Basílica Nuestra Señora del Pilar y a pocos metros del Cementerio de la Recoleta, este ejemplar centenario se convirtió en uno de los símbolos verdes más reconocidos de la capital argentina.

¿Cuántos años tiene el árbol más antiguo de Buenos Aires?

La edad exacta del Gomero de la Recoleta es motivo de debate entre historiadores y especialistas. Existen distintas versiones sobre su origen, aunque la más aceptada indica que fue plantado en 1781 por el ingeniero agrónomo Martín José de Altolaguirre, propietario de una chacra en la zona durante el período colonial.

Si se toma esa fecha como referencia, el árbol tiene aproximadamente 245 años en 2026. Otras investigaciones sostienen que podría haber sido plantado incluso antes, durante la primera mitad del siglo XVIII, por los Padres Recoletos que habitaban el lugar. Por ese motivo, algunas estimaciones elevan su antigüedad a más de 300 años.

Más allá de la fecha exacta, el Gobierno de la Ciudad lo reconoce como el árbol más longevo de Buenos Aires y lo catalogó como Árbol Histórico.

¿Dónde está y cuáles son sus características del árbol más antiguo de Buenos Aires?

El Gomero de la Recoleta se encuentra en la Plazoleta Juan XXIII, sobre la avenida Presidente Manuel Quintana, en el barrio de Recoleta. Su ubicación estratégica lo convierte en una parada habitual para turistas y vecinos que recorren uno de los sectores más visitados de la Ciudad.

La especie corresponde a un Ficus macrophylla, conocido popularmente como gomero australiano. Alcanza unos 18 metros de altura y posee un tronco de aproximadamente siete metros de diámetro. Sus ramas pueden extenderse hasta 30 metros, razón por la cual algunas de ellas cuentan con estructuras de soporte para preservar su estabilidad.

Junto al árbol también se encuentra la escultura "Atlas", realizada por el artista uruguayo Joaquín Arbiza. La obra, construida con miles de piezas de automóviles recicladas, parece sostener una de las ramas más grandes del ejemplar y se transformó en otro de los atractivos del lugar.

Con cerca de dos siglos y medio de vida, el Gomero de la Recoleta sigue siendo uno de los testimonios vivos más antiguos de la historia de Buenos Aires.