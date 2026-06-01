Dónde queda la calle más corta de Buenos Aires: aparece en los planos oficiales 

La Ciudad de Buenos Aires tiene avenidas extensas, pasajes históricos y calles que forman parte de su identidad urbana. Sin embargo, entre sus miles de cuadras existe una que se destaca por una particularidad poco conocida: ser la calle más corta.

Se trata de Emilio Pettoruti, una pequeña arteria ubicada en el barrio de Recoleta que apenas alcanza los 20 metros de longitud. A pesar de su reducido tamaño, figura en los planos oficiales y es utilizada diariamente por automovilistas.

Su nombre homenajea al reconocido pintor argentino Emilio Pettoruti, nacido en La Plata y considerado una de las figuras más importantes del arte moderno nacional.

¿Dónde queda la calle más corta de Buenos Aires?

La calle Emilio Pettoruti está ubicada en Recoleta, uno de los barrios más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Conecta dos avenidas clave de la zona: Avenida del Libertador y Avenida Figueroa Alcorta.

Su ubicación exacta se encuentra cerca de Plaza Francia, el Museo Nacional de Bellas Artes y otros puntos turísticos tradicionales del corredor cultural de Recoleta. Debido a que une dos arterias de gran circulación, suele ser utilizada como vía de enlace por quienes se desplazan en automóvil por el sector norte.

Aunque muchos vecinos pasan por allí todos los días, no siempre advierten que están atravesando la calle más corta de Buenos Aires. Su extensión es tan reducida que puede recorrerse caminando en apenas unos segundos.

¿Cómo es Emilio Pettoruti, la calle más corta de Buenos Aires?

La calle es de mano única y cuenta con características similares a las de cualquier otra arteria porteña: tiene señalización, carteles nomencladores y forma parte de la red vial de la ciudad. Sin embargo, su principal singularidad es su longitud, que alcanza solamente 20 metros.

Distintos especialistas en patrimonio urbano destacan además otra curiosidad: Emilio Pettoruti no integra oficialmente el listado tradicional de calles porteñas, aunque aparece en los registros cartográficos y posee identificación oficial en el lugar.

La calle se convirtió con el tiempo en una de las rarezas urbanas de Buenos Aires y suele aparecer en recorridos dedicados a las curiosidades de la ciudad. Su contraste con avenidas como Del Libertador y Figueroa Alcorta, dos de las más importantes de la Capital, refuerza aún más su carácter singular.