RIGI: más del 71% de las inversiones tardará en llegar al menos dos años

El ministro de Economía, Luis Caputo, quiere llegar a los US$ 140.000 millones en anuncios de inversión de proyectos vinculados al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Sin embargo, la letra chica del esquema de beneficios fiscales, cambiarios, aduaneros y regulatorios por 30 años -aprobado en el Congreso hace dos años- habilita a que no haya un shock de inversiones concretas en el corto plazo, al menos en comparación con los anuncios oficiales.

Los 15 proyectos que hasta el momento lograron la adhesión del Palacio de Hacienda (uno solo fue rechazado) totalizan anuncios de inversión por US$ 19.557 millones. Pero la reglamentación del RIGI (decreto 749 publicado el 23 de agosto de 2024) establece una Inversión Mínima de Activos Computables, que, en el caso de estos 15 proyectos, ese monto cae a US$ 13.970 millones hasta 2035, según detalla el último informe de la consultora Paspartú, dirigida por Juan José Carbajales.

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Los activos computables es el umbral de capital mínimo en dólares que estos proyectos deben destinar hasta 2035 a bienes de capital, infraestructura y a otros activos físicos para poder adherirse. En otras palabras, son los desembolsos garantizados por los proyectos adheridos del RIGI.

Además, el régimen establece que al menos el 40% de la Inversión Mínima en Activos Computables debe ejecutarse durante los primeros dos años desde la aprobación del proyecto por parte de la cartera económica. Para el caso de los 15 desarrollos que lograron la adhesión, el monto inicial de inversión hasta 2027 es de US$ 6.860 millones. Este es el monto que en concreto desembolsarán en la economía en los próximos dos años los proyectos adheridos al RIGI hasta el momento.

Cuántos proyectos hay y de dónde son las empresas

Sumados a los proyectos adheridos, hay otras 21 iniciativas que fueron presentadas y esperan el visto bueno oficial. Este grupo suma anuncios de inversión por US$ 75.365 millones. Sumando a los ya adheridos, el total son 36 proyectos por US$ 94.922 millones, según detalló Paspartú.

Las inversiones fueron anunciadas principalmente por capitales de Europa, Canadá, Australia y China. El informe remarcó que Estados Unidos ocupa un lugar marginal hasta el momento, con la participación de accionistas minoritarios en sólo dos proyectos.

El sector que más proyectos acumula en el RIGI es la minería con un 51%, seguido de petróleo y gas con un 42%, la energía con un 3%, siderurgia 2% e infraestructura un 2%. Río Negro concentra al 35% de las inversiones del RIGI con anuncios por US$ 4.938 millones, sobre todo los proyectos para construir oleoductos y gasoductos de exportación. Luego siguen San Juan con un 23% (US$ 3.253 millones), Salta con 18% (US$ 2.588 millones), Mendoza un 6% (US$ 825 millones), Buenos Aires un 5% (US$ 747 millones), Catamarca un 5% (US$ 661 millones), Neuquén 3% (US$ 476 millones), Santa Fe (US$ 277 millones) y La Pampa (US$ 205 millones).

Neuquén podría aumentar en US$ 31.372 millones los anuncios de inversión para el RIGI porque este año el gobierno nacional habilitó a participar del régimen de incentivos a los proyectos de producción de petróleo y gas, que incluye a los no convencionales de Vaca Muerta.

Originalmente habían quedado excluidos del esquema por contar con una alta rentabilidad sin la necesidad de estar adheridos al RIGI. Los críticos a la decisión (de este año) del gobierno de sumar a los proyectos de upstream (exploración y producción) de petróleo y gas cuestionan que son inversiones que necesariamente se iban a concretar, estando o no vigente el RIGI.

Sin información oficial

Las novedades del RIGI las anuncia generalmente el ministro Caputo a través de sus redes sociales. “No existe un repositorio de proyectos que sistematice y publicite los datos consolidados”, subrayó Paspartú. Esto es “grave por ser un programa de incentivo/estímulo con fondos públicos.

“Una mayor transparencia aplicaría en términos de acceso a la información pública por involucrar exenciones fiscales”, agregó la consultora.

Súper RIGI

El gobierno de Javier Milei también apuesta por el “Súper RIGI”, recientemente anunciado por Luis Caputo. Implicaría sumar nuevos sectores no contemplados por el RIGI original; inversiones mínima de US$ 1.000 millones con un monto inicial de desembolso de 20% en los dos primeros años; adhesión obligatoria de las provincias con un máximo del 0,5% de la alícuota de Ingresos Brutos (IIBB); la alícuota de 15% en el Impuesto a las Ganancias (en lugar del 35% establecido para empresas); no se podrá aplicar tributos como el impuesto a los sellos o regalías; se eximirá de las retenciones al tercer año; entre otros beneficios fiscales y cambiarios.

“Se plantea el fomento a las cadenas de producción locales, pero el Súper RIGI no contiene política de proveedores industriales ni fomento de I+D (investigación y desarrollo)”, concluyó el informe de Paspartú.