Spotify habilitó la función más pedida: cómo activar el truco para agrupar tus playlists

La novedad apunta a mejorar la organización de bibliotecas cada vez más grandes.

Spotify comenzó a desplegar una actualización que cambia una de las limitaciones históricas de su aplicación móvil. A partir de ahora, los usuarios podrán crear, editar y administrar carpetas de listas de reproducción directamente desde sus teléfonos, una herramienta que durante años estuvo reservada para la versión de escritorio.

La novedad apunta a mejorar la organización de bibliotecas cada vez más grandes. Con esta función, será posible agrupar playlists por género musical, estado de ánimo, actividades o cualquier otro criterio personal sin necesidad de recurrir a una computadora. Según confirmó Spotify, las carpetas de listas ya están disponibles para usuarios de todo el mundo tanto en Android como en iOS.

Una función esperada hace años

La llegada de esta característica representa un cambio importante para quienes utilizan el servicio principalmente desde dispositivos móviles. Hasta ahora, las carpetas existían en Spotify desde hace años, pero solo podían crearse y gestionarse desde la aplicación de escritorio o el reproductor web. Los usuarios móviles únicamente podían visualizar las carpetas previamente creadas.

De acuerdo con la compañía, la nueva función permitirá acceder a la opción desde “Tu Biblioteca”. Allí se podrá crear una carpeta, asignarle un nombre y comenzar a mover listas de reproducción dentro de ella para mantener todo más ordenado. Además, Spotify también habilita la creación de nuevas carpetas desde la propia aplicación móvil, simplificando el proceso para quienes organizan constantemente su contenido musical.

Ya están disponibles para usuarios de todo el mundo tanto en Android como en iOS.

Más herramientas para personalizar la experiencia

La actualización forma parte de una serie de mejoras enfocadas en ofrecer mayor control a los usuarios. Entre las novedades anunciadas también aparecen herramientas para editar varias canciones de una playlist al mismo tiempo, reorganizar contenidos con menos pasos y optimizar la gestión de la cola de reproducción para los suscriptores Premium.

Spotify explicó que estas modificaciones buscan agilizar tareas cotidianas dentro de la plataforma y responder a pedidos que la comunidad viene realizando desde hace tiempo. De hecho, la posibilidad de administrar carpetas desde el celular era una de las funciones más reclamadas por los usuarios, especialmente por quienes acumulan decenas o cientos de listas de reproducción en su biblioteca.

Con esta incorporación, el servicio de streaming musical da un paso más hacia una experiencia más flexible y personalizada, facilitando la organización del contenido sin depender de otros dispositivos.