La actualización de Spotify que mejorará la vida de los fans de los podcasts: qué cambió

Spotify sumpo una nueva función para quienes escuchan podcasts.

Spotify anunció una nueva actualización quje cambiará la experiencia de usuario para quienes escuchan podcasts en la plataforma. Se trata del lanzamiento global de Clips de Podcasts, una función diseñada para que se pueda registrar, conservar y difundir fragmentos específicos de sus contenidos de audio preferidos.

Con esta herramienta, la plataforma busca agilizar la localización de segmentos destacados dentro de los episodios, evitando la necesidad de buscar manualmente de forma prolongada dentro de grabaciones extensas. La principal innovación radica en la posibilidad de almacenar pasajes puntuales durante la reproducción.

Mientras escuchan un programa, los oyentes encontrarán un nuevo ícono con forma de tijeras en la pantalla de reproducción actual; al seleccionarlo, el sistema les permitirá recortar el fragmento de audio exacto que deseen conservar, brindando opciones para previsualizar el resultado antes de confirmar el guardado definitivo.

Todos los segmentos editados por el usuario se agruparán en una sección exclusiva denominada "Tu biblioteca". Desde este apartado, las personas tendrán la posibilidad de organizar sus fragmentos guardados e incluso incorporarlos a distintas listas de reproducción personales, lo que garantiza un acceso directo y ordenado a esos contenidos sin que queden perdidos entre las publicaciones habituales de los canales.

Cómo aplicar la nueva actualización de Spotify.

El menú de distribución también recibió modificaciones operativas para concentrar todas las alternativas de envío en un solo lugar. A partir de esta actualización, al momento de difundir un contenido, se podrá optar entre remitir el episodio completo, un capítulo específico, una marca de tiempo exacta o el clip editado de forma personalizada.

El despliegue de esta nueva característica técnica se inicia a partir de hoy a nivel internacional. La función estará disponible de forma progresiva tanto para los suscriptores de la versión gratuita como para los usuarios de la modalidad Premium en dispositivos móviles.

Otra actualización en Spotify

Spotify amplió su catálogo de contenidos en formato sonoro al incorporar una función diseñada para la reproducción de artículos periodísticos y textos de revistas directamente desde su interfaz. Esta herramienta comenzó su fase de distribución destinada a aquellos usuarios que ya disponen del apartado de audiolibros dentro del servicio.

La propuesta inicial contempla una selección de más de 650 piezas de lectura de larga extensión en idioma inglés, extraídas de publicaciones de referencia global como Rolling Stone, The Atlantic, Vogue y Wired. Desde la empresa señalaron que el propósito central de esta actualización es consolidar la aplicación como una plataforma unificada de entretenimiento de audio, diversificando la oferta que actualmente integran la música, los podcasts y los audiolibros.