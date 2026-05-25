El inesperado giro de Spotify: cómo es la nueva función con Inteligencia Artificial

Spotify cree que la IA será clave para mantener el crecimiento y aumentar el nivel de interacción dentro del servicio.

Spotify vuelve a apostar fuerte por la inteligencia artificial y ya anticipa una nueva etapa para la plataforma. La compañía presentó herramientas capaces de generar podcasts personalizados para cada usuario y funciones para crear remixes o versiones alternativas de canciones mediante IA. El anuncio se realizó durante el Investor Day de la empresa y deja en claro que la firma quiere profundizar la personalización de contenidos dentro de su ecosistema.

Entre las novedades más llamativas aparece la creación de “podcasts personales” generados por inteligencia artificial. La idea es que cada usuario pueda pedir episodios hechos a medida según sus intereses, incluyendo resúmenes de noticias, recomendaciones temáticas o explicaciones sobre tópicos específicos. Spotify también trabaja en una función para interactuar con podcasts en tiempo real y hacer preguntas sobre lo que se está escuchando.

Podcasts creados por IA y contenidos personalizados

La nueva función permitirá que los usuarios generen programas personalizados a partir de indicaciones escritas. Según se mostró en las primeras demostraciones, la herramienta podrá combinar información de distintas fuentes y adaptar el tono o enfoque del contenido según las preferencias de cada persona. Además, Spotify habilitaría la posibilidad de adjuntar enlaces o documentos para enriquecer esos podcasts generados automáticamente.

Esta estrategia se suma a otras iniciativas recientes de la plataforma relacionadas con inteligencia artificial y personalización. Spotify ya venía utilizando algoritmos avanzados para recomendaciones musicales y listas automáticas, pero ahora el foco parece estar puesto en convertir a la IA en parte central de la experiencia diaria del usuario.

Remixes y covers hechos con inteligencia artificial

Otra de las funciones anunciadas apunta directamente a la música. Spotify confirmó un acuerdo con Universal Music Group para habilitar la creación de remixes y covers generados mediante IA usando canciones de artistas participantes. La herramienta funcionaría como un complemento pago para usuarios Premium y buscaría ofrecer nuevas formas de interacción con el catálogo musical.

De acuerdo con la información difundida, el sistema contemplará licencias oficiales y mecanismos para asegurar compensación económica y consentimiento de los artistas involucrados. La compañía sostiene que el objetivo es desarrollar experiencias creativas sin dejar de proteger los derechos de músicos y compositores.

La empresa busca aprovechar el potencial comercial de estas herramientas.

Spotify acelera su apuesta por la IA

El movimiento marca un cambio importante en la estrategia de Spotify. Mientras en los últimos meses la empresa impulsó medidas para diferenciar artistas reales de contenidos creados por IA, ahora también busca aprovechar el potencial comercial de estas herramientas.

La plataforma parece convencida de que la inteligencia artificial será clave para mantener el crecimiento y aumentar el nivel de interacción dentro del servicio. Entre podcasts personalizados, funciones conversacionales y música reinventada, Spotify empieza a perfilar cómo podría ser el streaming en los próximos años.