Furor por Poki: los 5 videojuegos gratis de correr más divertidos

Poki se posiciona como una de las mejores opciones para disfrutar juegos de correr gratis.

Los juegos de correr gratis siguen siendo una de las categorías más populares dentro del gaming casual, especialmente entre quienes buscan partidas rápidas y entretenidas sin necesidad de descargar nada. En ese contexto, Poki se transformó en una de las plataformas más elegidas gracias a su enorme catálogo de títulos online que funcionan directamente desde el navegador, tanto en PC como en celulares.

Dentro de la sección de juegos de correr de Poki hay decenas de opciones, pero algunos títulos logran destacarse por encima del resto gracias a su jugabilidad adictiva, controles simples y desafíos constantes. Desde clásicos endless runner hasta propuestas con parkour y animales salvajes, estos son cinco de los videojuegos gratis más divertidos que podés probar hoy mismo.

Los mejores cinco juegos de correr en Poki

Subway Surfers, el clásico que nunca pasa de moda

Si hay un referente absoluto dentro de los juegos de correr, ese es Subway Surfers. El objetivo es escapar del inspector mientras esquivás trenes, saltás obstáculos y juntás monedas en escenarios llenos de color. Su ritmo frenético y la posibilidad de desbloquear personajes, tablas y mejoras lo mantienen vigente incluso después de tantos años.

Además, su sistema de desafíos diarios y eventos especiales hace que siempre haya algo nuevo para hacer, algo clave para mantener el interés de los jugadores.

Temple Run 2 y una carrera constante contra el peligro

Temple Run 2 es otro de los grandes clásicos del género. Acá tenés que escapar de criaturas monstruosas mientras recorrés templos antiguos, puentes destruidos y caminos llenos de obstáculos. El juego se destaca por exigir reflejos rápidos y mucha concentración.

A medida que avanzan las partidas, la velocidad aumenta y los errores se pagan caro, algo que lo vuelve ideal para quienes disfrutan de los desafíos intensos y las partidas rápidas.

Rodeo Stampede mezcla animales y caos

Rodeo Stampede propone una idea distinta dentro de los endless runner tradicionales. En lugar de correr de manera lineal, el jugador tiene que saltar entre animales salvajes mientras intenta mantenerse arriba sin salir despedido.

La combinación de velocidad, humor y mecánicas originales le da una personalidad muy marcada. Además, el juego suma un sistema para construir y administrar un zoológico con las criaturas que se van capturando durante las partidas.

Dominar el timing de los movimientos resulta fundamental para ganar carreras.

Parkour Race apuesta por la velocidad y las acrobacias

Para quienes prefieren algo más competitivo, Parkour Race ofrece carreras urbanas llenas de saltos imposibles, paredes y movimientos de parkour. El objetivo es llegar primero atravesando edificios y plataformas lo más rápido posible.

Aunque los controles son fáciles de entender, dominar el timing de los movimientos resulta fundamental para ganar carreras y avanzar entre niveles cada vez más complicados.

Dino Game demuestra que lo simple también puede ser adictivo

Inspirado en el famoso minijuego offline de Chrome, Dino Game apuesta por una experiencia minimalista pero extremadamente entretenida. El jugador controla a un dinosaurio que debe esquivar cactus y obstáculos mientras la velocidad aumenta constantemente.

Su propuesta sencilla lo convierte en uno de esos títulos perfectos para jugar unos minutos, aunque muchas veces termina siendo bastante más tiempo gracias a su nivel de adicción.