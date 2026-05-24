En un giro inesperado durante la final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano, Marcos Acuña debió abandonar el campo a los 70 minutos tras sentir molestias físicas que no le permitieron continuar. El lateral izquierdo, que arrastraba una sobrecarga muscular, había sido titular a pesar de no estar al 100%, con la esperanza de aportar en un partido clave para el Millonario.

El jugador se retiró asistido por el carrito auxiliar y demostró su preocupación en el banco de suplentes, mientras Germán Pezzella ingresó en su lugar. Lautaro Rivero se desplazó a la banda izquierda para reorganizar la defensa, marcando así el primer cambio del equipo dirigido por el Chacho Coudet. El momento de la lesión es delicado, ya que resta menos de un mes para que Lionel Scaloni anuncie la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán a Argentina en el Mundial 2026. Acuña es una pieza fundamental, no solo por su lugar en River sino porque es uno de los fijos en el seleccionado bicampeón de América y campeón del mundo.

El gesto del lateral al llevarse las manos al rostro durante el partido encendió las alarmas en el cuerpo técnico y en la selección nacional. La preocupación creció porque no pudo completar un encuentro clave a menos de veinte días del debut en la máxima cita futbolística.

Así fue el momento de la lesión