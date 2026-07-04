Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 4 de julio

¡Arrancamos el sábado con un amanecer helado en Capital Federal! A las 03:00 de la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional registró una temperatura de 4°C con cielo despejado. La sensación térmica, afectada por la baja humedad y un viento leve, descendió hasta los 2°C, por lo que se recomienda abrigarse bien si salís temprano.

El cielo está completamente despejado, con una nubosidad del 0% y una visibilidad excelente de 45 km. No hay probabilidad de lluvia (0%) ni niebla reportada. El viento sopla del sur a 7 km/h con ráfagas de hasta 12 km/h, apenas perceptible. La presión atmosférica es alta, 1028 hPa, lo que refuerza la estabilidad del tiempo.

Con una humedad del 79% y un punto de rocío de 1°C, el ambiente se siente seco y frío. La cota de nieve se ubica en 3400 m, así que no hay riesgo de precipitaciones invernales en la ciudad. Un comienzo de jornada típicamente invernal en Buenos Aires.