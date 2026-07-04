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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 4 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 11 minutos
Arrancó el sábado con 4° y cielo despejado en la Ciudad
Arranca el sábado en la Ciudad de Buenos Aires con un cielo completamente despejado y temperaturas que invitan a abrigarse. Según el registro oficial de las 04:00, el termómetro marcó 4°, aunque la sensación térmica descendió hasta los 2°C debido a la alta humedad del 82% y el viento leve del sector sur.
La probabilidad de lluvia es nula para esta hora, con 0 mm previstos, y la visibilidad alcanza los 45 kilómetros, lo que permite una mañana diáfana. La presión atmosférica se mantiene alta en 1028 hPa, indicando estabilidad. Para quienes salgan temprano, se recomienda abrigo extra ya que el frío se hace sentir con fuerza.
Hace 25 minutos
Amanecer helado en Capital: 4°C y cielo despejado
¡Arrancamos el sábado con un amanecer helado en Capital Federal! A las 03:00 de la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional registró una temperatura de 4°C con cielo despejado. La sensación térmica, afectada por la baja humedad y un viento leve, descendió hasta los 2°C, por lo que se recomienda abrigarse bien si salís temprano.
El cielo está completamente despejado, con una nubosidad del 0% y una visibilidad excelente de 45 km. No hay probabilidad de lluvia (0%) ni niebla reportada. El viento sopla del sur a 7 km/h con ráfagas de hasta 12 km/h, apenas perceptible. La presión atmosférica es alta, 1028 hPa, lo que refuerza la estabilidad del tiempo.
Con una humedad del 79% y un punto de rocío de 1°C, el ambiente se siente seco y frío. La cota de nieve se ubica en 3400 m, así que no hay riesgo de precipitaciones invernales en la ciudad. Un comienzo de jornada típicamente invernal en Buenos Aires.
Hace 1 hora
Cielo despejado y frío intenso en Buenos Aires: 4°C con sensación de 2°C
En la madrugada de este sábado, Capital Federal amanece con cielo despejado y temperaturas gélidas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 03:00 el termómetro marcó 4°C, pero la sensación térmica cayó a 2°C por la baja humedad y el viento.
La humedad relativa es del 79% y la probabilidad de lluvia es nula (0%). El cielo está completamente despejado (0% de nubosidad) y la visibilidad alcanza los 45 kilómetros, ideal para quienes transitan por la ciudad.
El viento sopla con una velocidad media de 7 km/h y ráfagas de hasta 12 km/h. El punto de rocío se ubica en 1°C, lo que indica un ambiente seco. La presión atmosférica es de 1028 hPa, estable, y la cota de nieve se encuentra a 3400 metros.
No hay presencia de niebla y las condiciones se mantendrán estables durante las próximas horas. Recomendamos abrigarse bien si va a salir a la intemperie.
Hace 1 hora
Frío glacial en CABA: 4°C con cielo despejado y sensación de 2°C
La madrugada de este sábado en Capital Federal arranca con un cielo completamente despejado y temperaturas que rozan el cero. Según el reporte oficial de las 03:00, el termómetro marcó exactamente 4°C, aunque la sensación térmica descendió a los 2°C debido al viento leve. La humedad es del 79% y la presión atmosférica se ubica en 1028 hPa, lo que indica un sistema de alta presión estable.
No hay probabilidad de lluvia (0%) y la visibilidad es excelente, alcanzando los 45 kilómetros. El viento sopla con una velocidad media de 7 km/h y ráfagas de 12 km/h. El punto de rocío es de 1°C, y la cota de nieve se encuentra a 3400 metros. No se reporta niebla. Un arranque de jornada frío pero despejado en la Ciudad de Buenos Aires.
Hace 1 hora
Buenos Aires amanece helada: 4°C y cielo despejado en la madrugada
La madrugada del sábado en Capital Federal se presenta con cielo completamente despejado y temperaturas bajo cero en la sensación térmica. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, a las 03:00 el termómetro marcó 4°C, pero la sensación térmica descendió a 2°C debido a la humedad del 79%.
La probabilidad de lluvia es nula (0%) y no se esperan precipitaciones en las próximas horas. El viento sopla del sector sur a 7 km/h con ráfagas de hasta 12 km/h, mientras que la presión atmosférica se ubica en 1028 hPa, estableciendo una jornada de alta presión.
La visibilidad es óptima, alcanzando los 45 km, y la nubosidad es del 0%. La cota de nieve se encuentra a 3400 metros, por lo que no hay riesgo de nevadas en la ciudad. Para quienes salen temprano, se recomienda abrigarse bien, ya que la sensación térmica seguirá siendo baja hasta el amanecer.
Hace 9 horas
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