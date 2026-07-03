Portugal pide ayuda a UE, España y Marruecos ante el aumento del riesgo de incendios forestales

El primer ministro portugués, Luis Montenegro, dijo el viernes que solicitó a la Unión Europea, España y Marruecos que tengan preparados aviones de extinción de incendios adicionales por si los incendios forestales se agravan durante la actual ola de calor.
Según afirmó, esta medida inusual no se debe a una escasez de recursos nacionales, sino a lo que describió como una "situación excepcional" en los próximos días, en la que "todo el país se enfrenta a un riesgo muy elevado de incendios forestales".
"Creemos que es mejor recibir apoyo de nuestros aliados de la UE y de nuestros vecinos más cercanos que desviar recursos de otras partes del país donde se encuentran actualmente desplegados", dijo en una rueda de prensa, al explicar por qué activó el Mecanismo de Protección Civil de la UE y los acuerdos bilaterales con España y Marruecos.
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Algunas zonas de la Portugal continental se encuentran bajo alertas rojas emitidas por la agencia meteorológica nacional IPMA, con temperaturas que superan los 40° Celsius en algunos distritos.
Portugal continental se encuentra en estado de alerta hasta la noche del lunes y las autoridades han restringido el acceso a determinadas zonas forestales, han prohibido los trabajos forestales con maquinaria y han prohibido a los agricultores realizar quemas controladas.
Más de 2.800 bomberos, respaldados por 864 vehículos y 32 aeronaves, combatían el viernes seis incendios forestales en todo Portugal, siendo el mayor de ellos el que arrasaba el distrito central de Viseu, informaron las autoridades de protección civil.
Con información de Reuters