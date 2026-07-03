Portugal pide ayuda a UE, España y Marruecos ante el aumento del riesgo de incendios forestales

FOTO DE ARCHIVO. Las autoridades portuguesas realizan operaciones de prevención de incendios forestales en Leiria

​El primer ministro portugués, Luis Montenegro, dijo el viernes que solicitó ‌a la Unión ‌Europea, España y Marruecos que tengan preparados aviones de extinción de incendios adicionales por si los incendios forestales se agravan durante la actual ola de calor.

Según afirmó, esta medida inusual no se ​debe a una ⁠escasez de recursos nacionales, sino a ‌lo que describió como una "situación ⁠excepcional" en los próximos ⁠días, en la que "todo el país se enfrenta a un riesgo muy elevado de ⁠incendios forestales".

"Creemos que es mejor recibir ​apoyo de nuestros aliados ‌de la UE y ‌de nuestros vecinos más cercanos que ⁠desviar recursos de otras partes del país donde se encuentran actualmente desplegados", dijo en una rueda de prensa, al ​explicar ‌por qué activó el Mecanismo de Protección Civil de la UE y los acuerdos bilaterales con España y Marruecos.

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Algunas zonas de la Portugal ⁠continental se encuentran bajo alertas rojas emitidas por la agencia meteorológica nacional IPMA, con temperaturas que superan los 40° Celsius en algunos distritos.

Portugal continental se encuentra en estado de alerta hasta la noche del lunes ‌y las autoridades han restringido el acceso a determinadas zonas forestales, han prohibido los trabajos forestales con maquinaria y han prohibido a los agricultores realizar quemas controladas.

Más ‌de 2.800 bomberos, respaldados por 864 vehículos y 32 aeronaves, combatían el viernes seis ‌incendios forestales ⁠en todo Portugal, siendo el mayor de ellos el que arrasaba ​el distrito central de Viseu, informaron las autoridades de protección civil.

Con información de Reuters