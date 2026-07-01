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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 1 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 19 minutos
Amanece fresco y sin nubes: 7°C con sensación térmica de 8°C
La madrugada de este miércoles se presenta con cielo despejado en la Ciudad de Buenos Aires. Según el registro oficial de las 04:00, la temperatura actual es de 7 °C, mientras que la sensación térmica asciende a 8 °C por la ausencia de viento fuerte.
La humedad alcanza el 92%, lo que se traduce en un ambiente húmedo pero sin probabilidad de lluvia: el registro marca 0% con cero milímetros acumulados. El punto de rocío se ubica en 6 °C, y la nubosidad es prácticamente nula, apenas un 1%.
La visibilidad es excelente: 30 kilómetros. En cuanto al viento, sopla muy leve del sector que corresponda con 3 km/h de intensidad media y ráfagas de hasta 7 km/h. La presión atmosférica se sitúa en 1019 hPa, sin registro de niebla. La cota de nieve está a 2200 metros, un dato útil para quienes viajen a zonas serranas.
Una madrugada tranquila y despejada ideal para quienes salen temprano. Seguí esta actualización en vivo para conocer cómo evoluciona el clima en las próximas horas.
Hace 1 hora
Buenos Aires amanece con 8° y cielos completamente despejados
La madrugada porteña arranca con cielo despejado y una temperatura de 8°C, según el último reporte oficial de las 03:00. La sensación térmica se mantiene en los mismos 8°C, gracias a la calma del viento, que apenas sopla a 4 km/h con ráfagas de hasta 10 km/h.
La humedad es alta, alcanzando el 91%, lo que genera una mañana fresca y algo húmeda. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es nula (0%) y la nubosidad es casi inexistente, con apenas un 7% de cobertura. La visibilidad es excelente: 35 km.
El punto de rocío se ubica en 6°C, la presión atmosférica en 1019 hPa y la cota de nieve asciende a 2200 metros. No se registra niebla. Un inicio de día estable y despejado para moverse por la ciudad.
Hace 1 hora
Buenos Aires arranca el miércoles con frío y cielo despejado: 8°C
El miércoles arranca con cielo despejado y temperaturas bajas en la Ciudad de Buenos Aires. Según el reporte oficial de las 03:00, el termómetro marca 8°C con una sensación térmica de 8°C.
La humedad es elevada, alcanzando el 91%, pero no hay probabilidad de lluvias (0%). El viento sopla leve, a 4 km/h con ráfagas de hasta 10 km/h, lo que hace que la mañana sea tranquila.
La presión atmosférica es de 1019 hPa y la visibilidad es excelente: 35 km. No se espera niebla. La cota de nieve se ubica en 2200 metros. El punto de rocío se sitúa en 6°C y la nubosidad es mínima (7%).
Ideal para quienes madrugan, aunque el abrigo será clave. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable en Capital Federal sin precipitaciones a la vista.
Hace 1 hora
Cielo despejado y 8°C: así arranca la madrugada en Capital Federal
La madrugada de este miércoles amanece con cielo despejado en Capital Federal. A las 3 de la mañana, el termómetro marca exactamente 8°C, con una sensación térmica idéntica gracias a la calma del viento.
La humedad relativa es del 91%, lo que hace que el aire se sienta más fresco. No se esperan lluvias (0% de probabilidad) y la visibilidad alcanza los 35 kilómetros, perfecta para circular.
El viento sopla con una velocidad media de 4 km/h y rachas de hasta 10 km/h. La presión atmosférica es de 1019 hPa, estable. Sin presencia de niebla y con una cota de nieve a 2200 metros, la jornada arranca tranquila.
Hace 1 hora
Madrugada helada en Capital: 8°C con cielo despejado y alta humedad
La madrugada porteña arranca con 8°C y una sensación térmica que calca la temperatura, gracias a la ausencia de viento. El cielo despejado domina el panorama, con apenas un 7% de nubosidad, ideal para quienes salen a correr o trabajan en la vía pública.
La humedad trepa al 91%, lo que potencia la sensación de frío húmedo. El punto de rocío se ubica en 6°C, confirmando que el aire está casi saturado. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es nula: 0% con 0 mm acumulados, así que no hará falta el paraguas.
El viento sopla leve, con una media de 4 km/h y ráfagas de hasta 10 km/h, apenas una brisa que no incomoda. La presión atmosférica se mantiene en 1019 hPa, estable. La visibilidad alcanza los 35 km, perfecta para disfrutar del paisaje nocturno de la ciudad. Tampoco se registra niebla, y la cota de nieve está alta, a 2200 m.
Hace 13 horas
Este será el día más frío del año en el AMBA, con mínimas bajo cero
El ingreso de una intensa masa de aire polar provocará mínimas bajo cero en varios sectores del conurbano y obligará a extremar los cuidados.
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