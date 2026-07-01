Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 1 de julio

La madrugada de este miércoles se presenta con cielo despejado en la Ciudad de Buenos Aires. Según el registro oficial de las 04:00, la temperatura actual es de 7 °C, mientras que la sensación térmica asciende a 8 °C por la ausencia de viento fuerte.

La humedad alcanza el 92%, lo que se traduce en un ambiente húmedo pero sin probabilidad de lluvia: el registro marca 0% con cero milímetros acumulados. El punto de rocío se ubica en 6 °C, y la nubosidad es prácticamente nula, apenas un 1%.

La visibilidad es excelente: 30 kilómetros. En cuanto al viento, sopla muy leve del sector que corresponda con 3 km/h de intensidad media y ráfagas de hasta 7 km/h. La presión atmosférica se sitúa en 1019 hPa, sin registro de niebla. La cota de nieve está a 2200 metros, un dato útil para quienes viajen a zonas serranas.

Una madrugada tranquila y despejada ideal para quienes salen temprano. Seguí esta actualización en vivo para conocer cómo evoluciona el clima en las próximas horas.