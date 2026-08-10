Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 10 de agosto

A las 05:00 de este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional registró en Capital Federal un cielo despejado con 4° de temperatura. La sensación térmica es de 2°C y la humedad alcanza el 81%.

El viento sopla a 12 km/h con ráfagas de 24 km/h, y la visibilidad llega a 40 km. La presión atmosférica se mantiene en 1033 hPa.

La probabilidad de lluvia es de 0%, con nubosidad en cero y sin niebla. El punto de rocío marca 1°C y la cota de nieve se ubica en 1400 metros: la Ciudad arranca estable.