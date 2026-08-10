Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 10 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 10 minutos
Cielo despejado y 4°: así arranca el clima en Capital Federal
A las 05:00 de este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional registró en Capital Federal un cielo despejado con 4° de temperatura. La sensación térmica es de 2°C y la humedad alcanza el 81%.
El viento sopla a 12 km/h con ráfagas de 24 km/h, y la visibilidad llega a 40 km. La presión atmosférica se mantiene en 1033 hPa.
La probabilidad de lluvia es de 0%, con nubosidad en cero y sin niebla. El punto de rocío marca 1°C y la cota de nieve se ubica en 1400 metros: la Ciudad arranca estable.
Hace 26 minutos
Arranca el lunes con 4° y cielo despejado en la Ciudad
El clima en Capital Federal arranca este lunes con una postal invernal: cielo despejado y una temperatura de 4° a las 05:00. La sensación térmica, de solo 2°C, obliga a abrigarse bien antes de salir.
El pronóstico del tiempo para esta hora indica 0% de probabilidad de lluvia y nubosidad nula, con una humedad del 81%. El viento sopla a 12 km/h y las ráfagas alcanzan los 24 km/h, por lo que el frío se siente aún más intenso.
La visibilidad es de 40 km y la presión atmosférica se mantiene en 1033 hPa. Además, el punto de rocío es de 1°C y la cota de nieve se ubica en 1400 metros. Sin niebla en el horizonte, la Ciudad amanece despejada y estable, ideal para seguir el resto de la jornada.
Hace 1 hora
Cielo despejado y 5°: así arranca el día en Capital Federal
El cielo despejado se impone en la madrugada de Capital Federal. El registro oficial de las 04:00 marca una temperatura actual de 5° y una sensación térmica de apenas 2 °C, producto de un viento medio de 12 km/h con ráfagas de 24 km/h.
La humedad alcanza el 78% y la presión atmosférica se mantiene en 1032 hPa. Con un punto de rocío de 1 °C y 0% de nubosidad, las condiciones son estables. La visibilidad es óptima: 45 km, sin niebla.
La probabilidad de lluvia es nula y la cota de nieve se ubica en 1400 metros. Para este comienzo de jornada, el pronóstico del tiempo en vivo anticipa un clima frío y seco en la ciudad.
Hace 1 hora
La madrugada porteña tiene 5 grados y cielo despejado: el frío no da tregua
La Capital Federal arranca la madrugada con una estampa invernal: cielo despejado y una temperatura de 5° que se siente como de 2° por el viento. El registro oficial de las 04:00 anticipa una mañana de abrigo obligado.
La humedad es del 78% y la presión atmosférica alcanza los 1032 hPa. El viento medio sopla a 12 km/h, con ráfagas de 24 km/h, y la probabilidad de lluvia es del 0%.
Con una visibilidad de 45 km, ausencia de niebla y nubosidad cero, la ciudad queda completamente despejada. La cota de nieve se ubica en 1400 metros, un dato a tener en cuenta para las zonas más altas de la región.
Hace 1 hora
Cielo despejado y 2° de sensación: así arranca el lunes en Capital Federal
Esta es la actualización de las 04:00 en el liveblog de clima de Capital Federal: la Ciudad amanece con cielo despejado y una temperatura de 5°C, pero la sensación térmica es de 2°C. El viento medio sopla a 12 km/h y las ráfagas alcanzan los 24 km/h, un dato clave para el arranque del día.
Con una humedad del 78%, probabilidad de lluvia en 0% y nubosidad del 0%, no se esperan precipitaciones. La visibilidad es de 45 km, la presión atmosférica se mantiene en 1032 hPa y el punto de rocío llega a 1°C. Tampoco se registra niebla.
El pronóstico del tiempo para este tramo del día muestra una cota de nieve a 1400 metros, lo que confirma un amanecer seco y despejado en Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional es la referencia oficial para seguir cada cambio en las próximas horas.
Hace 1 hora
Amanecer helado en Buenos Aires con 5 grados y cielo limpio para arrancar el lunes
Buenos días. El clima en Capital Federal amanece con un cielo despejado y una temperatura actual de 5 grados, según el registro oficial de las 04:00. La sensación térmica es de 2 grados, por lo que el frío se siente con fuerza en los primeros desplazamientos de este lunes.
La probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad también es del 0%, así que la mañana transcurre sin precipitaciones. La humedad alcanza el 78%, con viento medio de 12 km/h y ráfagas de 24 km/h. La presión atmosférica se mantiene en 1032 hPa y la visibilidad es de 45 kilómetros.
El punto de rocío quedó en 1 grado y la cota de nieve en 1400 metros. No se reporta niebla. Un arranque de jornada ideal para abrigarse bien y aprovechar el sol que acompaña estas horas heladas.
Hace 2 horas
La madrugada porteña arranca con 5°, cielo despejado y una térmica de 3°
La Capital Federal atraviesa una madrugada fría y despejada: a las 03:00 el termómetro marcó 5° y la sensación térmica fue de 3°, según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.
El cielo despejado domina la escena con 0% de probabilidad de lluvia y nubosidad cero. La humedad trepa al 74%, pero no se registra niebla y la visibilidad es de 45 km.
El viento medio es de 12 km/h con ráfagas de 24 km/h, lo que refuerza el frío. El punto de rocío es de 1°, la presión atmosférica llega a 1032 hPa y la cota de nieve se ubica en 1300 metros. Seguimos atentos al minuto a minuto del clima porteño.
Hace 2 horas
A las 3, la Capital Federal registra 5° con cielo despejado y baja sensación térmica
La madrugada en Capital Federal arranca con una postal totalmente despejada y un marcado frío. A las 03:00, el registro oficial marcó 5° de temperatura, con una sensación térmica de 3°C que invita a abrigarse bien antes de salir.
La humedad es del 74% y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%, así que no se esperan precipitaciones. El viento medio sopla a 12 km/h con ráfagas de hasta 24 km/h, lo que refuerza el frío en la vía pública. Tampoco se registra niebla.
Con nubosidad al 0% y una visibilidad de 45 km, la ciudad ofrece un cielo limpio y despejado. La presión atmosférica es de 1032 hPa y el punto de rocío se ubica en 1°C, mientras que la cota de nieve está en 1300 metros.
Hace 2 horas
Madrugada porteña: 5°, cielo despejado y una térmica de 3° que exige abrigo
Actualización de las 03:00: la madrugada en Capital Federal transcurre con cielo despejado y una temperatura de 5°. La sensación térmica es de 3°C, por lo que el frío se siente con fuerza en la calle.
La humedad es del 74% y el viento medio sopla a 12 km/h, con ráfagas de 24 km/h. La visibilidad alcanza los 45 kilómetros, la nubosidad es del 0% y la presión atmosférica se mantiene en 1032 hPa. La probabilidad de lluvia es del 0%.
El punto de rocío se ubica en 1°C y la cota de nieve en 1300 metros. No se registra niebla y el cielo permanece despejado, una combinación ideal para una madrugada fría y estable en la Ciudad.
Hace 2 horas
La madrugada porteña arranca con 5°, cielo despejado y sensación térmica de 3°C
El Servicio Meteorológico Nacional reporta que esta madrugada en Capital Federal el cielo está despejado, con una temperatura de 5° a las 03:00. La sensación térmica es de 3°C y la humedad trepa al 74%, por lo que el frío se siente con fuerza en la calle.
El pronóstico del tiempo para esta hora marca 0% de probabilidad de lluvia, con nubosidad cero y una visibilidad de 45 kilómetros. Además, no se registra niebla y el punto de rocío se ubica en 1°C, lo que mantiene condiciones secas y estables.
El viento medio sopla a 12 km/h, con ráfagas que alcanzan los 24 km/h, mientras que la presión atmosférica es de 1032 hPa. La cota de nieve se ubica en 1300 metros, un dato que confirma que no se esperan precipitaciones en la ciudad. El cielo despejado sigue siendo el protagonista de esta madrugada porteña.
Hace 13 horas
Continúan las heladas: se vienen nevadas, temperaturas de -15 grados y lluvias
Este fin de semana el sol se hizo presente tras varios días de inestabilidad. Sin embargo, también regresaron las bajas temperaturas en gran parte del país.
Hace 14 horas
Alerta amarilla por clima extremo en el AMBA: el pronóstico meteorológico para la semana
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por frío extremo en el AMBA y trece provincias. La semana estará marcada por temperaturas muy bajas.
Hace 17 horas
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 8 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
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07:04 | 06/08/2026
Alerta naranja y vientos de 100km/h: el SMN elevó el nivel de peligro por lluvias
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
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