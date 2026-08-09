Hutíes de Yemen atacan refinería saudita tras la firma de pacto de defensa por parte del reino

FOTO DE ARCHIVO: Una imagen satelital compuesta muestra una columna de humo que se eleva desde una instalación petrolera en Jazan

Los hutíes de ​Yemen, alineados con Irán, atacaron la refinería de Jazan de Saudi Aramco, según informaron el domingo, dos días después de que el reino firmara un pacto ‌de defensa con Turquía y Pakistán ‌en respuesta a la creciente inestabilidad regional provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La alianza con los aliados sunitas de Estados Unidos, Turquía y Pakistán, tiene por objeto reforzar la disuasión colectiva frente a cualquier acto de agresión y estipula que un ataque armado contra cualquiera de los tres se consideraría un ataque contra todos.

No quedó claro si Pakistán o Turquía se sumarían a una posible respuesta saudita ​a los últimos ataques, ni ⁠de qué forma lo harían.

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Los hutíes declararon el mes pasado un bloqueo naval ‌contra Arabia Saudita en el mar Rojo, alegando lo que, según ⁠ellos, era un asedio saudita contra ellos, una ⁠acusación que Riad niega.

El Ministerio de Energía saudita afirmó que se había producido un incendio en la refinería, pero que posteriormente fue extinguido sin que se registraran heridos, y que ⁠las autoridades estaban gestionando el incidente, sin especificar la causa.

Los hutíes utilizaron ​un dron para atacar la refinería, según publicó el portavoz ‌militar Yahya Saree en X. Ya habían ‌atacado anteriormente instalaciones de Aramco en Jazan, donde se procesan 400.000 barriles de crudo ⁠al día en el suroeste de Arabia Saudita. También habían atacado Yanbu, en el Mar Rojo.

En un comunicado aparte, Saree afirmó que los hutíes habían llevado a cabo ataques con misiles y drones contra la ciudad portuaria yemení de Mocha, situada en ​el mar Rojo. ‌Este puerto histórico está controlado por el Gobierno con sede en Adén, reconocido internacionalmente y respaldado por Riad.

LA REFINERÍA DE JAZÁN SE CERRÓ A FINALES DE JULIO

Tres fuentes del Gobierno yemení comunicaron a Reuters que las defensas aéreas estaban interceptando drones lanzados por los hutíes hacia el muelle comercial y ⁠las instalaciones de almacenamiento del puerto. No especificaron si se trataba de defensas aéreas sauditas.

Saree afirmó que los ataques hutíes tenían como objetivo a las tropas sauditas y al arsenal de armas de la zona. No hubo comentarios por parte de Arabia Saudita sobre los ataques en Yemen.

El portavoz militar yemení afirmó que el ataque al puerto causó la muerte de siete personas.

El Ministerio de Transporte yemení declaró en un comunicado que el ataque causó graves ‌daños a la infraestructura del puerto.

"Esto supone un nuevo ataque contra una instalación civil vital que presta servicio a los ciudadanos y contribuye a impulsar la actividad comercial y marítima en el mar Rojo", señaló el ministerio.

Irán y los grupos armados chiítas aliados con él llevan tiempo lanzando ataques contra Arabia Saudita y otros Estados del Golfo y bloqueando sus ‌envíos de energía desde que Estados Unidos e Israel atacaron el país el 28 de febrero, en una importante escalada tras años de agitación regional.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para ‌alcanzar un acuerdo ⁠de paz se han prolongado, y el acceso al estrecho de Ormuz —una vía fundamental para el suministro energético— ha resultado ser un importante ​escollo.

Los ataques hutíes en el Mar Rojo han agravado las interrupciones en el suministro a los mercados mundiales.

Con información de Reuters