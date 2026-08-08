"Orgullo de llevar a La Rioja al mundo": Quintela felicitó a Fabricio Maturano por su podio en el Mundial de BMX

El BMX riojano volvió a tener representación en la máxima competencia internacional de la disciplina de la mano de Fabricio Maturano, quien después de dos décadas regresó a competir en un Campeonato Mundial. En este marco, el gobernador Ricardo Quintela le dedicó un mensaje emotivo a través de sus redes sociales, donde lo felicitó por su subcampeonato.

En su perfil de X (ex Twitter), el mandatario riojano publicó: "El deporte no es solamente ganar una competencia. Es aprender a levantarse, a insistir, a entrenar cuando nadie está mirando y a entender que los sueños también se construyen con esfuerzo".

"Hoy recibí a Fabricio Maturano, que después de 20 años volvió a competir en un Mundial y logró el subcampeonato en BMX en Brisbane, llevando la bandera de La Rioja hasta Australia", agregó.

Por último, Quintela concluyó: "Felicitaciones, Fabricio. Gracias por demostrarnos, una vez más, que nunca es tarde para volver a intentarlo y que llevar a La Rioja al mundo también es una forma de querernos y sentirnos orgullosos de nuestra tierra".

El camino de Fabricio

El deportista compartió detalles de esta experiencia y contó cómo tomó la decisión de volver a ponerse detrás del manubrio, el exigente entrenamiento que realizó en secreto y el acompañamiento fundamental de su hijo Tomás.

En diálogo con Medios Provincia, Maturano recordó que desde hace varios años viaja a los mundiales para acompañar a su hijo y colaborar con la Selección Argentina. Sin embargo, en esta oportunidad una modificación en el cronograma del certamen abrió una posibilidad inesperada.

Habitualmente, las categorías profesionales son las encargadas de cerrar el campeonato, pero este año los Championship se disputaron al comienzo. Esa modificación le permitió analizar sus tiempos y considerar seriamente la posibilidad de volver a competir.

“Vengo yendo al Mundial hace muchos años para acompañar a mi hijo y colaborar con la Selección Argentina. Cuando vi que me daban los tiempos y que me sentía bien físicamente, pensé: ¿por qué no intentarlo?”, relató.

La decisión, sin embargo, no fue comunicada públicamente de inmediato. Maturano prefirió mantenerla en reserva durante varios meses para evitar generar expectativas, mientras llevaba adelante una preparación especialmente exigente. “No le conté a nadie porque tampoco quería generar expectativas. Pero la verdad es que hubo días en los que entrenaba hasta tres turnos porque sabía a dónde me iba a exponer”, explicó.

El regreso requirió además cumplir con los tiempos de inscripción y organizar todos los aspectos necesarios para concretar su participación internacional. Una vez tomada la decisión, el rider riojano comenzó a trabajar con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles.

En ese proceso tuvo un papel especial su hijo Tomás, con quien comparte tanto la pasión por el BMX como una estrecha relación deportiva. Antes de confirmar su participación, Maturano decidió consultarle.

“Siempre necesito la opinión de él porque prácticamente es mi otra parte”, contó. Según relató, su hijo analizó los tiempos de competencia y lo alentó a participar, teniendo en cuenta que él competiría primero y luego su padre podría concentrarse en su propia carrera.

“Le pregunté qué pensaba y me dijo que me daban los tiempos, que él corría primero y que después podía enfocarme en mi carrera. Me dijo que me mandara”, recordó.