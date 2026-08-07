ANSES confirmó el refuerzo para cobrar $85.000 por Ayuda Escolar 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante agosto de 2026 continuará el refuerzo destinado a la Ayuda Escolar Anual. Con este complemento, las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) reciben un monto mínimo garantizado, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para acceder al beneficio.

La continuidad de este adicional acompaña el esquema vigente para la Ayuda Escolar, cuyo monto base no se actualiza mensualmente como ocurre con otras prestaciones. De esta manera, el organismo suma un refuerzo extraordinario para que los beneficiarios alcancen el piso fijado para este concepto.

Cómo queda el monto de la Ayuda Escolar en agosto de 2026

Durante agosto, la Ayuda Escolar Anual mantiene un valor base de $55.672 para la mayoría de los beneficiarios. A ese importe se agrega un refuerzo extraordinario de $29.328, lo que permite alcanzar el total garantizado de $85.000.

En el caso de quienes cobran asignaciones familiares del SUAF y residen en la denominada Zona 1, el monto base asciende a $74.257. Por ese motivo, el adicional es menor y llega a $10.743, aunque el resultado final también alcanza los $85.000.

Para las zonas con residencia desfavorable superior, el esquema cambia. Allí no se liquida un refuerzo porque el valor de la Ayuda Escolar ya supera el monto garantizado. En esos casos, el beneficio es de $92.877 para la Zona 2 y de $110.967 para las Zonas 3 y 4.

Quiénes pueden cobrar este beneficio de ANSES

La Ayuda Escolar Anual está destinada a las familias que perciben la AUH o las asignaciones familiares del SUAF y tienen hijos que asisten a establecimientos educativos reconocidos por la Secretaría de Educación.

Para cobrar la prestación debés acreditar la escolaridad de tus hijos ante ANSES.

El beneficio alcanza a niños y adolescentes de entre 45 días y 17 años inclusive. Cuando se trata de hijos con discapacidad, no existe un límite de edad para acceder a la prestación.

Además de cumplir con la edad correspondiente, es obligatorio acreditar la condición de alumno regular. En el caso de personas con discapacidad, también se considera válida la asistencia a centros de rehabilitación, talleres protegidos o establecimientos de formación laboral, según la situación de cada beneficiario.

Qué documentación hay que presentar para recibir la Ayuda Escolar

Cada año, las familias deben realizar la acreditación de escolaridad para conservar el derecho al cobro de la Ayuda Escolar Anual. Quienes reciben asignaciones familiares mediante el SUAF deben presentar el Certificado de Escolaridad ante ANSES. En tanto, las familias que perciben la AUH realizan este trámite a través de la Libreta, donde se informa la asistencia escolar y el cumplimiento de los controles correspondientes.

La presentación de esta documentación resulta indispensable para acceder al beneficio. En los casos en que todavía no se haya cobrado la Ayuda Escolar del ciclo lectivo 2026, el pago se efectúa aproximadamente 60 días después de que se presenta el Certificado de Escolaridad.