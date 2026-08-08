Pullaro hace oídos sordos: después del aumento por decreto, AMSAFE reclama más de 500 vacantes docentes

En medio de una relación cada vez más tensa entre el Gobierno de Santa Fe y los gremios docentes, AMSAFE presentó un relevamiento propio y exigió al Ministerio de Educación que más de 500 cargos y horas cátedra que el sindicato identificó como vacantes sean incorporados al próximo movimiento de traslado. El planteo llega pocos días después de que la gestión de Maximiliano Pullaro volviera a cerrar por decreto una discusión salarial rechazada por la docencia.

El reclamo no se limita a una cuestión administrativa: desde AMSAFE advierten que, si esos cargos no son liberados e incorporados antes de la segunda etapa del proceso, podrían quedar fuera no solo del traslado sino también de la posterior titularización. El sindicato ya presentó el relevamiento ante las distintas Regionales del Ministerio de Educación y ante la propia cartera provincial, aunque asegura que hasta el momento no recibió una respuesta oficial.

“Las vacantes, a nivel provincial, detectamos más de 500 que faltarían para este proceso de traslado”, señaló Lucas Rodaz, secretario de Prensa de AMSAFE, en diálogo con El Destape. El dirigente explicó que el objetivo es que esos puestos sean incorporados antes de que los docentes deban seleccionar las vacantes disponibles.

Qué vacantes reclama AMSAFE

El relevamiento realizado por el sindicato abarca distintos niveles y modalidades del sistema educativo santafesino. Según detalló Rodaz, entre las más de 500 vacantes identificadas aparecen cargos de nivel inicial, primario y modalidad especial, además de horas cátedra correspondientes a distintas áreas, entre ellas inglés, tecnología, plástica y música.

El gremio distingue dos grandes grupos: por un lado, están las vacantes reales, es decir, cargos que quedaron efectivamente libres debido a jubilaciones u otras situaciones. “Entre esas vacantes están las vacantes reales, que son de compañeros que se han jubilado, o por diferentes motivos que han quedado realmente sin un agente en el lugar”, explicó Rodaz.

El segundo grupo corresponde a cargos cuyos titulares fueron asignados a tareas diferentes definitivas por las juntas médicas. En estos casos, AMSAFE sostiene que los docentes ya no regresarán a sus puestos originales y que, por lo tanto, esos cargos deberían ser liberados para incorporarlos al traslado. “Son vacantes que están como con reemplazantes de larga duración, pero también son vacantes reales”, sostuvo Rodaz.

El gremio pide liberar cargos para traslado y titularización

Para AMSAFE, la incorporación de esas vacantes no implica crear nuevos puestos dentro del sistema educativo. Rodaz explicó que cuando un docente obtiene tareas diferentes definitivas deja de regresar a su cargo original. Por eso, el gremio reclama que se genere una nueva identificación administrativa del puesto para poder ofrecerlo a otro trabajador.

“No creás cargos, porque el compañero que fue a tarea diferente definitiva ya no vuelve a su lugar de origen”, argumentó. Según el dirigente, para concretar ese procedimiento sería necesaria una decisión formal del Ejecutivo provincial y del Ministerio de Educación.

El sindicato también denunció que existen vacantes que, pese a estar libres, no aparecen entre las opciones disponibles para los docentes. “También hay vacantes reales que no nos están ofreciendo y no sabemos los motivos”, afirmó Rodaz.

Para el dirigente, esa situación genera dudas sobre los criterios utilizados para confeccionar la nómina. “Eso genera mucha suspicacia”, sostuvo, y reclamó mayor transparencia sobre las razones por las cuales determinados cargos no fueron incluidos.

AMSAFE no cuenta todavía con un detalle público desagregado por cada Regional, aunque Rodaz señaló que los departamentos La Capital y Rosario concentran la mayor cantidad de vacantes relevadas, en relación también con la cantidad de docentes que trabajan en esas jurisdicciones.

El reclamo ya llegó al Ministerio

El sindicato presentó su relevamiento en todas las Regionales del Ministerio de Educación y realizó además una presentación ante la sede central de la cartera provincial. “Nosotros presentamos en todas las regionales del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe el relevamiento por regional y aparte hicimos una presentación en el Ministerio de Educación de la provincia con todo”, explicó Rodaz.

La respuesta oficial, según el secretario de Prensa de AMSAFE, todavía no llegó. “Hasta el día de hoy no tenemos respuesta del Ministerio”, afirmó. El gremio también reclama que la discusión pueda trasladarse al ámbito de la paritaria técnica, un espacio que considera adecuado para abordar cuestiones vinculadas con los traslados, las vacantes y la titularización.

Un nuevo reclamo contra el cierre de la paritaria

Para AMSAFE, la falta de convocatoria a la paritaria técnica forma parte de un problema más amplio generado por el cierre unilateral de la negociación salarial. Rodaz sostuvo que el gremio busca una instancia formal donde pueda discutir estas cuestiones con las autoridades y cuestionó que el Gobierno haya cerrado la paritaria.

“La paritaria es el lugar donde se deberían estar discutiendo todas estas cuestiones”, afirmó. Mientras tanto, las escuelas y los docentes continúan reclamando por los cargos disponibles y el sindicato anticipa que seguirá exigiendo la incorporación de las vacantes antes de que comience la segunda etapa del proceso.

Mientras tanto, el tiempo corre. El Ministerio de Educación todavía no informó cuándo se abrirá la etapa de selección de vacantes, y cada semana sin definición acerca el riesgo de que esos más de 500 cargos queden fuera del traslado y, con ellos, de la titularización. Para AMSAFE, el silencio oficial no es un problema administrativo sino una consecuencia directa del cierre de la paritaria. "El gobierno, al cerrarla, nos está obligando a generar otros mecanismos y otras estrategias para visibilizar lo que ellos intentan invisibilizar", sostuvo Rodaz. La definición, ahora, está del lado de la Casa Gris.