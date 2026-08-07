El pueblito termal de menos de mil habitantes rodeado de salinas: ideal para una escapada

El pueblito forma parte de la denominada región de las Termas y Salinas y combina propuestas vinculadas al descanso, el turismo de bienestar y los recorridos por escenarios naturales.

Ubicada a unos 30 kilómetros de la ciudad de San Luis, Balde es una pequeña localidad que convirtió a sus aguas termales en su principal atractivo turístico. El destino, situado sobre la Ruta Nacional 7, recibe visitantes durante todo el año gracias a un complejo con aguas que emergen naturalmente a 43 °C y a su cercanía con uno de los paisajes más característicos de la provincia: las Salinas del Bebedero.

El pueblito forma parte de la denominada región de las Termas y Salinas y combina propuestas vinculadas al descanso, el turismo de bienestar y los recorridos por escenarios naturales. Su clima cálido y seco favorece el aprovechamiento de las piletas termales en cualquier estación del año.

¿Cómo es y qué hacer en Balde, el pueblito termal rodeado de salinas?

La principal actividad es disfrutar del Centro Termal Municipal, donde el agua surge directamente desde una perforación profunda a una temperatura aproximada de 43 °C. El complejo dispone de piletas al aire libre, baños termales individuales y espacios destinados al descanso. Las aguas son de composición alcalina, bicarbonatada, clorurada y sulfatada, características por las que históricamente fueron utilizadas en tratamientos de relajación y bienestar.

Otra de las visitas recomendadas son las Salinas del Bebedero, ubicadas a pocos kilómetros de la localidad. Este extenso salar ofrece un paisaje completamente blanco durante gran parte del año y constituye uno de los puntos más fotografiados de San Luis. Además de recorrer sus caminos, los visitantes pueden observar el proceso de extracción y procesamiento de sal en la planta instalada en el lugar.

Para quienes buscan una estadía más prolongada, Balde dispone de hoteles, complejos termales privados, cabañas y sectores de camping, lo que permite combinar jornadas de descanso con excursiones por los alrededores.

El origen turístico de la localidad está estrechamente ligado al descubrimiento de las aguas termales y al funcionamiento del pozo que abastece al complejo desde 1938. Con el paso del tiempo, se consolidó su perfil como uno de los principales destinos termales de la provincia.