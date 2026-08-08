Tagliafico reveló la verdad detrás de la final del Mundial 2026 vs. España

A poco menos de un mes de la final del Mundial 2026 en la que la Selección Argentina perdió ante España en el alargue, Nicolás Tagliafico rompió el silencio y habló del partido en cuestión. El defensor campeón del mundo en Qatar 2022 que fue figura en dicho encuentro hizo referencia a los diferentes factores que afectaron al equipo de Lionel Scaloni durante el desarrollo del cotejo. A su vez, a través de su streaming personal, el hombre del Olympique de Lyon de Francia se mostró contento por lo hecho con el combinado nacional y anticipó que pudo ser la última vez que disputó el torneo.

Tagliafico rompió el silencio sobre la derrota en la final del Mundial 2026

"No quiero que parezcan excusas. Pero llegamos a la final agotados física y mentalmente. España jugó muy bien y fue merecido ganador. Nosotros lo hicimos mal", aseveró el lateral con pasado en Independiente acerca del duelo ante los dirigidos por Luis de la Fuente. Por otro lado, en referencia al verde césped del MetLife Stadium, agregó: "El campo de la final fue malo. El estadio estaba seco... Un calor hacía y jugamos temprano por factores televisivos".

A su vez, el lateral izquierdo que ganó el torneo en 2022 en una final para el infarto contra Francia sacó chapa y mostró la medalla de plata conseguida diciendo que también tiene la de oro por lo que pasó en Qatar. "No es fácil llegar a dos finales ni tener dos medallas. Hay que darle importancia y también saber perder. Esto demuestra que lo lograste, que llegaste a la final y lo diste todo. Es fútbol, se puede ganar y perder", lanzó.

Tagliafico contó que puede ser su último Mundial con la Selección Argentina

"Este Mundial lo valoraré mucho más, quizás porque fue el último. No lo sé, creo que sí. No me dan para jugar otro", reveló el defensor del Olympique de Lyon acerca de la posibilidad de jugar la Copa del Mundo del 2030 con la "Albiceleste". Actualmente tiene 33 años, por lo que llegaría con 37 a dicho torneo que comenzará en Sudamérica (Argentina, Uruguay y Paraguay) para luego continuar en España, Portugal y Marruecos. Por otro lado, dijo que "quedó la sensación de que la vara quedó alta", que es "complicado" pero que tiene que haber recambio y venir jugadores nuevos, pero "no va a ser fácil mantener el nivel".

Por último, Tagliafico dejó en claro nuevamente que no es nada fácil competir en un Mundial y que no se trata sólo del certamen que se desarrolla en un mes sino también de la preparación que conlleva. "No se crean que se trabaja sólo un mes, que es lo que dura el Mundial. Se trabaja durante tres años y medio. En la planificación me enfoco en lo deportivo, en cómo quiero llegar físicamente y eso arranca antes".

Los número de Tagliafico con la Selección Argentina