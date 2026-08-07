La música de El padrino, Cinema Paradiso y La vida es bella sonará gratis este viernes en Buenos Aires. Foto: Linda

Este viernes 7 de agosto sonará en la Usina del Arte la banda sonora de icónicas películas italianas. De la mano de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires se podrá disfrutar de la música de clásicos como La vida es bella, Cinema Paradiso y El padrino. Lo mejor de todo es que la entrada es gratuita.

El concierto estará bajo la dirección del maestro Carlos David Jaimes y trazará un recorrido por las composiciones de Nino Rota, Nicola Piovani y Ennio Morricone, autores de las bandas sonoras de películas que aún a décadas de su estreno siguen conmoviendo al público del mundo.

Este viernes 7 de agosto la Banda Sinfónica de la Ciudad dará un concierto gratuito de música para cine. Foto: Usina del Arte

Además de la música de La vida es bella, El padrino y Cinema Paradiso, la Banda Sinfónica de la Ciudad interpretará una selección de obras de Ennio Morricone, en versiones especialmente adaptadas para la ocasión.

Cómo conseguir las entradas, horario y lugar del concierto

Si bien las entradas para escuchar a la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires son gratuitas, es necesario reservarlas previamente a través del sitio web de la Usina del Arte. El concierto que recorrerá clásicos de la música para cine tomará lugar en la Usina, ubicada sobre Agustín R. Caffarena 1, barrio de La Boca, a las 20 horas.

De esta manera, aficionados del cine y amantes de la música de película podrán disfrutar de un plan pensado para ellos en la previa del fin de semana. Para más información se puede visitar tanto las redes sociales del área de Cultura de la Ciudad como los canales de comunicación de la Usina.

Qué es la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires

Creada en 1910 por el maestro italiano Antonio Malvagni para conmemorar el Centenario de la Revolución de Mayo, la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires es la agrupación musical más antigua en actividad de la ciudad porteña, ya que cumplió 116 años.

Nació como una agrupación musical pensada para actuar en diferentes espacios y teatros, pero sus primeras presentaciones fueron en el Teatro Colón y la Plaza de Mayo. A lo largo de su historia fue dirigida por destacados maestros nacionales e internacionales como Rafael Del Giudice, Domingo Calabró, Reinaldo Zamboni, Mariano Drago, José María Castro, Pascual Grisolía, Mario De Rose, Bernardo Teruggi, Gustavo Fontana, José Luis Cladera, Lito Valle y Mario Perusso. Actualmente, sus directores son los maestros Carlos David Jaimes y Nicolás Kapustiansky.