Viviana Canosa se hartó y confirmó lo que todos sospechaban sobre Milei: "El plan"

La periodista Viviana Canosa volvió a criticar al gobierno de Javier Milei. Durante su programa en Carnaval Stream, expresó su preocupación por el rumbo del país, criticó las políticas de la administración libertaria y sostuvo que el Presidente no está llevando adelante el proyecto que, según ella, había prometido.

En un nuevo editorial, Canosa cuestionó el rumbo de la gestión de Javier Milei y aseguró que las decisiones del Gobierno no coinciden con las expectativas que despertó entre quienes lo votaron. "Por más que el plan sea vender la Argentina, que seamos Perú y que todo se vaya al carajo, vos a la gente no le prometiste eso", afirmó la conductora.

Luego expresó su preocupación por la situación del país y por el impacto que, a su entender, tienen las medidas oficiales sobre la población. "A mí me da mucha pena por mis compatriotas. Realmente me duele mucho que nos caguen tanto", manifestó.

Viviana Canosa se hartó y confirmó lo que todos sospechaban sobre Milei.

La bronca de Viviana Canosa contra el gobierno de Javier Milei

En otro tramo de su intervención, Canosa sostuvo que en la Argentina existe una resistencia a quienes expresan críticas o plantean posiciones incómodas. "Es un país, en general, donde cuando vos decís la verdad te castigan. Y te piden que lo compruebes, pero si lo tenés a la vista no hace falta", señaló.

Por último, la periodista llamó a valorar a quienes, según su mirada, exponen situaciones que otros prefieren ignorar. "Agradecé al que te dice la verdad, al que te abre los ojos", concluyó.