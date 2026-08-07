Qué película ver en Netflix este fin de semana del sábado 8 y domingo 9 de agosto 2026

El catálogo de Netflix acaba de rescatar una joya del cine independiente que había pasado desapercibida durante años para el gran público, pero que ahora se posiciona entre lo más visto de la plataforma. Se trata de Atormentado (Take Shelter), una obra del suspenso psicológico dirigida por Jeff Nichols. Estrenada originalmente en 2011, la película consigue atrapar desde el primer minuto gracias a una tensión constante que incomoda y fascina por igual.

Lejos de caer en tramas ya conocidas del género, la producción ofrece una mirada profunda sobre el miedo a lo desconocido, el colapso mental y los límites del amor familiar. Es una buena propuesta para quienes buscan historias intensas que inviten a reflexionar.

Entre el dilema mental y la amenaza apocalíptica

La historia sigue a Curtis LaForche, un obrero de la construcción que lleva una vida apacible en un pequeño pueblo de Ohio junto a su esposa y su pequeña hija sorda. Sin embargo, su rutina se quiebra de manera drástica cuando comienza a sufrir pesadillas apocalípticas sobre una tormenta devastadora.

Presa de la incertidumbre, Curtis se obsesiona con construir un refugio subterráneo que sea impenetrable en el patio de su casa. A medida que invierte sus ahorros y arriesga su estabilidad económica y laboral para completar la obra, la gran incógnita se apodera del relato: ¿sus visiones son premoniciones de un cataclismo real o la manifestación inicial de una grave enfermedad mental? La película maneja con maestría esa ambigüedad que presenta, tejiendo un clima asfixiante donde el verdadero terror surge de no saber si el peligro viene del cielo o de la propia mente.

Escena de "Atormentado". (Crédito de foto: Grove Hill)

Dos actuaciones magistrales que sostienen el relato

El corazón dramático del largometraje se sostiene sobre las espaldas de un elenco estelar que entrega muy grandes interpretaciones. Michael Shannon ofrece un trabajo brillante en el papel de Curtis, transmitiendo con enorme contundencia la vulnerabilidad, la paranoia y la desesperación de un hombre que intenta proteger a sus seres queridos. A su lado, la extraordinaria Jessica Chastain encarna a Samantha, aportando enorme calidez, firmeza e inteligencia emocional en medio de la tormenta doméstica que amenaza con desmoronar a su familia. La química entre ambos potencia el conflicto, convirtiendo cada escena compartida en un momento hipnótico. Con una dirección y un clima sumamente envolventes, Atormentado resulta una recomendación interesante para ver este fin de semana en Netflix.