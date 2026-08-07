Cuenta DNI: los descuentos que hay para el sábado 8 y domingo 9 de mayo 2026

Cada fin de semana de agosto de 2026 se ofrece serie de beneficios para los usuarios de Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, que ya supera los 10 millones de usuarios. A lo largo del mes, quienes utilicen la aplicación para pagar podrán aprovechar reintegros y descuentos en comercios adheridos, entre ellos negocios de cercanía, supermercados, locales gastronómicos, ferias y mercados bonaerenses, además de otros establecimientos.

En este mes de agosto los usuarios de Cuenta DNI pueden disfrutar los sábados y domingos de la gastronomía en YPF Full, además de los reintegros a la hora de salir a comer a locales adheridos con un tope de consumo. Una oportunidad para aprovechar al máximo en un momento en que se necesita lograr capacidad de ahorro y se puede gastar menos con estas oportunidades.

Todos los descuentos de este sábado 8 y domingo 9 de agosto con Cuenta DNI

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000.

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000. Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes y persona. Se alcanza con consumos de $45.000.

40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes y persona. Se alcanza con consumos de $45.000. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000.

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000. Gastronomía: 25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000.

25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000. YPF Full (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000. No aplica para la compra de combustibles.

25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000. No aplica para la compra de combustibles. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes y persona, que se alcanza con consumos de $50.000.

Cuenta DNI ofrece buenos descuentos.

Supermercados: qué promociones siguen vigentes durante la semana en agosto

Durante la semana, las promociones también alcanzan a distintas cadenas de supermercados de la provincia de Buenos Aires. El cronograma de beneficios es el siguiente: