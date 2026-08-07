El parte médico confirmó el grave diagnóstico de la fotógrafa herida en la marcha

A horas de la violenta represión que desplegaron las fuerzas de seguridad de Javier Milei contra los manifestantes que repudiaron la Ley de Inviolabilidad Privada, la fotógrafa herida continúa internada en observación en el Hospital Argerich luego de haber recibido un fuerte golpe en la cabeza. El nuevo parte médico difundido por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra) confirmó que la trabajadora de prensa sufrió "una pequeña fractura en la base del cráneo del lado izquierdo", una lesión que obligó a su internación tras el violento operativo.

Desde ambas organizaciones informaron que la reportera gráfica "continúa evolucionando bien", aunque permanecerá hospitalizada mientras los especialistas la siguen monitoreando. Según detallaron, los médicos decidieron mantenerla en observación debido a la lesión sufrida durante la cobertura periodística de la protesta.

La situación volvió a encender las alarmas entre las organizaciones de prensa, que denunciaron un nuevo ataque contra trabajadores que se encontraban realizando tareas periodísticas. SiPreBA y aRGra reclamaron el cese de la violencia contra quienes cubren manifestaciones y exigieron garantías para el ejercicio del periodismo durante los operativos de seguridad.

1500 heridos y 28 detenidos

La Comisión Provincial por la Memoria alertó que, tras el operativo, más de 1.500 personas resultaron heridas por gases lacrimógenos, gas pimienta, postas de goma, postas de byrna y palazos y escudados, en tanto que las fuerzas de seguridad nacionales y capitalinas detuvieron a 28 personas en total. La Gendarmería Nacional y la Policía Federal arrestaron a 21 ciudadanos durante el desproporcionado operativo de seguridad. Del mismo modo, la Policía de la Ciudad apresó a 7 manifestantes, según indicó la CPM.

Aseguraron que es una de las marchas más agresivas en los últimos años por el accionar policial: "de las más violentas y extendidas en tiempo y distancia". El CPM denunció que los efectivos avanzaron desde las calles laterales al Congreso, sobrepasaron el vallado y comenzaron a “avanzar sobre las personas, utilizando todo el armamento". Asimismo, caracterizaron el accionar policial como un “acto de intimidación que respondía a un solo objetivo: dispersar a los manifestantes para acabar con una pacífica jornada de protesta".

El peronismo repudió la represión

Senadores del peronismo repudiaron la represión que dejó a la fotógrafa herida. "Es lamentable lo que ha pasado", denunció José Mayans en diálogo con C5N al hablar sobre el accionar de las fuerzas de seguridad.

Por su parte, el senador sanjuanino Claudio Uñac remarcó a El Destape: "Es absolutamente inaceptable lo que sucede en los alrededores del rencinto. El Gobierno resuelve las situaciones así; nosotros discutimos acá, tratar de imponer lo que pensamos, nos vaya bien o mal, ellos reprimen". "Me mostraron imágenes, y está sumamente complicado y hay heridos. Es inaceptable, porque hay que dejar que la gente se exprese. Es un derecho constitucional", agregó.